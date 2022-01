Easter eggi w wyszukiwarce Google. 10 ukrytych funkcji

Triki w Google, część 2.

3. Do a Barrel Roll

4. Szyfr z Bletchley Park

Bletchley Park

Źródło: mat. własnyNo dobra, ten trik w Google możecie akurat znać, bo jest on chyba jedną z najpopularniejszych sztuczek w znanej wyszukiwarce, o której nie wspomnieliśmy akurat w ubiegłorocznym artykule.to kultowa fraza z gry Star Fox 64 - to właśnie do niej nawiązać chciała firma z Mountain View. Sprawdź, co się stanie, gdy wpiszesz ją w Google.Bletchley Park to angielska posiadłość położona ok. 80 km na północny zachód od Londynu. W trakcie II Wojny Światowej operowali w niej brytyjscy kryptolodzy. Nic dziwnego, że po wpisaniuw Google nazwa w tabelce po prawej jest... odkodowywana.