Laptop z 1989 roku zamieniony w koparkę kryptowalut

Tempo wydobycia Bitcoina nie rzuca na kolana.

Kopanie Bitcoina na Toshiba T3200SX

Kopanie kryptowalut to zadanie wymagające na ogół gigantycznej mocy obliczeniowej, generowanej najczęściej albo przez karty graficzne, albo specjalistyczne koparki. W kwietniu ubiegłego roku youtuber prowadzący kanał 8-Bit Show And Tell udowodnił, że Bitcoina da się kopać na Commodore 64 . Nie muszę chyba nawet wspominać o zerowej, a wręcz ujemnej opłacalności wydobycia, prawda? Tym razem do kopania najdroższej z kryptowalut dostosowano laptop z 1989 roku. Z jakim skutkiem?Pozyskiwanie najpopularniejszej na świecie kryptowaluty jest obecnie w zasadzie nieopłacalne, o ile nie dysponuje się sporych rozmiarów kopalnią i dostępem do taniego źródła energii elektrycznej. Nie oznacza to oczywiście, że nie można próbować. Przekształcenie laptopaz 1989 roku w koparkę kryptowalut brzmi jak sztuka dla sztuki i tym właśnie jest. Na jaki zarobek może liczyć użytkownik tego rodzaju maszyny?Toshiba T3200SX korzysta z procesorao taktowaniu 16 MHz. Gdy trafił do sprzedaży, kosztował 6299 dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze daje wartość 13896 dolarów (). Dmitrii Eliuseev napisał autorskie oprogramowanie do kopania kryptowalut na MS-DOS tylko po to, aby zobaczyć, ile czasu zajmie pozyskanie Bitcoinów o wartości 1 dolara.