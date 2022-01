Zorza polarna nad Polską. Zdumiewające zdjęcia Polaków

Przepiękny widok.

Zorza polarna w Polsce - 14/15 stycznia 2022 r.

W nocy w północnej Polsce obserwować można było zorzę polarną. Wiązało się to z faktem, że niebo nad Bałtykiem było praktycznie bezchmurne.

Zorze widać na zdjęciach satelitarnych.



Zdjęcie: Kompozycja RGB Night overview, NOAA-20/VIIRS, 15.01.2022, 00:14 UTC. #zorzapolarna

Zorza polarna w Połczynie Zdrój (zachodniopomorskie)

Rzadko nad Polską da się dojrzeć tak niezwykłe widowisko jak to, którego świadkami byli co poniektórzy w nocy z 14 na 15 stycznia. To właśnie wtedy wyrwa w magnetosferze doprowadziła do zorzy polarnej, wyjątkowo widocznej także nad Morzem Bałtyckim oraz w kilku innych regionach kraju. W Internecie pojawiła się cała masa przepięknych zdjęć dokumentujących działające na wyobraźnię zjawisko świetlne, charakterystyczne raczej dla terenów bliższych biegunom magnetycznym naszej planety.Zorze polarne na Ziemi występują przede wszystkim na wysokich szerokościach geograficznych. Aby je zaobserwować ludzie nierzadko wybierają się wysoko na północ Europy, ale od czasu do czasu zorze widać nawet w krajach śródziemnomorskich. Tym razem zjawisko dało się obserwować na terytorium Polski.Występowanie zórz jest związane z rozbłyskami słonecznymi. Podczas nich uwalniane są protony i elektrony tworzące wiatr słoneczny. Cząsteczki przemieszczające się z prędkością nawet 72 milionów kilometrów na godzinę przechwytywane są przez ziemskie pole magnetyczne i po zderzeniu z powietrzem pobudzają znajdujące się w nim cząsteczki. Efektem tej właśnie reakcji jest emisja specyficznego dla zorzy światła widzialnego oraz tego, którego nie widać gołym okiem.Doniesienia o obserwacjach napływają z różnych polskich miast. Widzieli je mieszkańcu Torunia, Mazowsza, a także Warmii.Mieliście przyjemność obserwować ten świetlny spektakl?Źródło: Internet