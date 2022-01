Korea Północna zarabia kradnąc kryptowaluty. Ogromny łup w 2021 roku

Raport zdradza skalę procederu.

Kradzież kryptowalut przez Koreę Północną w 2021 roku

Korea Północna to kraj rządzony twardą ręką przez dyktatora Kim Dzong Una, z bardzo skomplikowaną sytuacją gospodarczą. Ze względu na liczne sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajów Koreańczycy sięgają po różne niestandardowe metody, mające zapewnić stały przypływ gotówki do budżetu państwa. Jedną z najbardziej nietuzinkowych jest kradzież kryptowalut. Według najnowszego raportu w 2021 roku hakerzy działający na zlecenie tamtejszego rządu ukradli aktywa o wartości bliskiej rekordu z 2018 roku.Według raportu przygotowanego przez Chainalysis, ubiegły rok był wyjątkowo korzystny dla Korei Północnej, jeśli chodzi o kradzieże kryptowalut. Ośrodek badawczy donosi, iż cyberprzestępcy powiązani z rządem Korei Północnej ukradli aktywa cyfrowe o wartości 400 milionów dolarów (ok. 1,6 miliarda złotych), w tym Etherem, Bitcoin i inne kryptowaluty. Głównymi ofiarami ataków przybierających najczęściej formę phishingu, eksploitów kodu i malware były firmy inwestycyjne.Ethereum stanowił 58% wartości skradzionych środków. Bitcoin stanowił mniej niż 25% wartości skradzionych środków. Trend w kierunku Eth jest prawdopodobnie związany z faktem, że wartość kryptowaluty mocno wzrosła w minionym roku.