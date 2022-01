Ukraina ofiarą największego cyberataku od lat. To rzekomo wstęp do wojny

Źle się dzieje na wschodzie Europy.



Sytuacja na Ukrainie jest coraz bardziej niepokojąca. Hakerzy przypuścili wczoraj atak na około 70 tamtejszych stron rządowych, doprowadzając do awarii wielu z nich. Cyberprzestępcy umieścili na witrynach ostrzeżenia w językach ukraińskim, rosyjskim oraz polskim. Hakerzy zagrozili, że ukradli dane obywateli Ukrainy, czemu zaprzeczyli już ukraińscy oficjele. Amerykański wywiad ostrzega, że to jedno z działań poprzedzających wybuch otwartych działań wojennych przez Rosję.



Największy atak hakerski na Ukrainie od wielu lat

Według ukraińskiego Ministerstwa Informacji, wiele wskazuje na to, że atak przeprowadziła Federacja Rosyjska. "To nie pierwszy ani nawet drugi raz, kiedy ukraińskie zasoby internetowe zostały zaatakowane od początku rosyjskiej agresji wojskowej" - podało ministerstwo w oświadczeniu. Służby bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały CNN, że dane osobowe nie zostały naruszone. Większość usług elektronicznych została przywrócona.



Komunikat w języku polskim na zhakowanych stronach brzmiał następująco (pisownia oryginalna):



"Ukrainiec! Wszystkie Twoje dane osobowe zostały przesłane do wspólnej sieci. Wszystkie dane na komputerze są niszczone, nie można ich odzyskać. Wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne. Bój się i czekaj na najgorsze. To dla Ciebie za twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Za Wołyń, za OUN UPA, Galicję, Polesie i za tereny historyczne."



