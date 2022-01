Tesla Model 3 za darmo na Facebooku? Internauci w to wierzą, Meta lekceważy

Ludzie kochają być oszukiwani.

Darmowa Tesla Model 3? To oszustwo

To zaskakujące, ale internauci naprawdę. Z przykrością spoglądam w stronę znajomych i nieznajomych mi osób, które pozostawiają lajki i komentarze pod postami na Facebooku, wabieni obietnicą otrzymania czegoś za darmo. Słynnewpisywane w sekcji komentarzy jako odezwa, mająca pomóc otrzymać bezpłatny smartfon iPhone, to jeszcze nic. Obecnie na Facebooku oszuści mamią wizją darmowych samochodów. A ludzie w to wierzą.Schemat jest bardzo prosty i dochodowy dla oszustów. Na Facebooku tworzony jest fanpage podszywający się pod jakąś markę. W przypadku opisywanego oszustwa jest to. Następnie fanpage publikuje posty, obiecujące gruszki na wierzbie. Tym razem są to. Aby mieć szansę na otrzymanie jednego z nich wystarczy polubić stronę, udostępnić post i zostawić komentarz. Nic trudnego prawda? No jasne, ale żadnych samochodów nie ma.