30-latka oszukała Polaków na milion złotych. Mogła oszukać także Ciebie

Liczyła na naiwność internautów.

30-latka z Łodzi zatrzymana za wyłudzenia w sieci

Czytając policyjne doniesienia na temat oszustw na popularnych serwisach ogłoszeniowych aż trudno uwierzyć w ich skalę. W zasadzie nie ma tygodnia, aby przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie informowali o kolejnych zatrzymaniach. Tak jest i w tym tygodniu. Policjanci z Łodzi zatrzymali 30-latkę podejrzaną o oszustwa internetowe towarzyszące sprzedaży przedmiotów za pośrednictwem portali ogłoszeniowych. Mogła wyłudzić od internautów nawet milion złotych.Policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi poinformowali o ujęciu 30-letniej mieszkanki tego miasta. Zatrzymanej postawiono zarzuty dotyczące oszustwa internetowego. Kobieta miała wysyłać nabywcom sprzedawanych towarów koperty wypchane ścinkami papieru. W swym procederze wykorzystywała cudze rachunki, celem ukrycia pieniędzy pochodzących z przestępstwa.W okresie od maja 2020 do stycznia 2020 roku oszustka miała zakładać także fałszywe sklepy internetowe, doprowadzający tym samym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilka tysięcy osób z całego kraju. Polka mogła wyłudzić nawet milion złotych na pseudosprzedaży telefonów i konsol do gier, których faktycznie nie miała. Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące wstępnie 20 pokrzywdzonych, od których wyłudziła 48 tysięcy złotych.