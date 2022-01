Masz konto w mBanku? Przeczytaj, zanim zabalujesz w ten weekend

Koniecznie przeczytaj i ostrzeż znajomych.

Prace serwisowe w mBanku w nocy z 15 na 16 stycznia 2022

"Podczas przerwy nie mamy wglądu w Twoje dane związane z bankiem, dlatego w tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji"

Jeżeli masz konto w mBanku, a w weekend planujesz "ruszyć w tango" lub po prostu spędzić czas poza domem, możesz napotkać na poważne utrudnienia z płatnościami kartą. Z jakiegoś powodu popularny bank zaplanował prace serwisowe na noc z 15 na 16 stycznia. Niemiło zaskoczone mogą zostać osoby, które zapragną kartą mBanku zapłacić za drinka, kebaba lub powrót do domu.Przedstawiciele mBanku informują, że już w ten weekend będzie miała miejsce przerwa techniczna w dostępie do usług banku. W godzinach 2:00 - 8:00. Na domiar złego ich posiadacze. Płatności za zakupy w Internecie zostaną wyłączone w godzinach 2:00 do 10:00. To nie wszystko.mBank podaje, że nie będą działały serwis transakcyjny i aplikacja mobilna. W godzinach 2:00 - 10:00 nie zalogujesz się na swoje konto, a w godzinach 1:30 - 11:00 niemożliwym będzie składanie jakichkolwiek wniosków.Co z mLinią?- czytamy w komunikacie.Jeśli masz plany na weekend, lepiej wypłać gotówkę już teraz. Podobnie z resztą wygląda sytuacja z przelewami. Zlecone na te godziny i na te dni płatności wykonaj najlepiej wcześniej.Źródło: mBank