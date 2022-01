Elon Musk znów podbija akcje Dogecoina jednym tweetem

Który to już raz?

Tesli ciągle nie kupisz za krypto

Tweet mówi jednak tylko o akcesoriach Tesli takich jak pasek czy gwizdek. Na liście znalazł się też elektryczny quad, który kosztuje 12 tysięcy DOGE. Za same auta ciągle nie możemy jednak płacić Dogecoinem, ani żadną inną kryptowalutą. Przypomnijmy, że Musk chciał uruchomić taką możliwość na początku ubiegłego roku, jednak ostatecznie wycofał się z tego pomysłu ze względu na aspekt ekologiczny. Jak jednak zapowiada, jest otwarty na kryptowaluty, jeśli tylko nie będą one tak szkodliwe dla środowiska.



Muskowi nie przeszkadza to jednak w inwestowaniu. Tylko w ubiegłym roku, należąca do niego Tesla zakupiła bitcoiny warte 1,5 miliarda dolarów.



Warto wspomnieć, że Dogecoin to w tej chwili 11. największa kryptowaluta na świecie. Choć oryginalnie powstała jako żart, teraz (głównie za sprawą Elona Muska) jest aktywem wartym 25 bilionów dolarów. Co więcej, jak tłumaczy sam miliarder, używanie DOGE do płatności online jest lepsze, bo transakcje są tańsze i szybsze niż w przypadku BTC.



Założyciel Tesli ewidentnie ma słabość do największej memowej kryptowaluty, czyli Dogecoina . Nie dość, że aktywo tak naprawdę zaistniało tylko dlatego, że miliarder zaczął się nim interesować, to teraz co jakiś czas podbija jego wartość swoimi wpisami na Twitterze. I tak też stało się dzisiaj - Musk udostępnił lakoniczny wpis, w którym poinformował, że od teraz można płacić w sklepie Tesli walutą DOGE. Efekt? Taki sam jak zawsze.Mimo wszechobecnych spadków na rynku, Dogecoin zyskał dzięki swojemu wpływowemu sympatykowi 10 procent wartości w ciągu zaledwie kilku godzin. Co więcej, wbrew ogólnemu trendowi, wykres DOGE ciągle pnie się w górę.