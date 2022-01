Przez ile czasu dziennie patrzysz w ekran swojego smartfona?

Kilka minut czy godzin?





Średnio 5 godzin dziennie przed ekranem





fot. Eddy Billard - Unsplash

To, że patrzymy za dużo w ekrany naszych smartfonów nie jest żadną tajemnicą. W zasadzie niemal w każdym przypadku wykorzystanie urządzenia mobilnego, to kwestia indywidualna. Sam staram się w tym roku mocno ograniczać czas, w którym korzystam ze swojego iPhone’a. Nie zawsze mi się to udaje.Najnowszy raport od App Annie pokazuje, że w 2021 ilość czasu spędzanego przed ekranem smartfona znacząco wzrosła. Jak to wygląda u Ciebie?Badanie zostało przeprowadzone na 10 największych rynkach telefonii komórkowej (między innymi w USA, Japonii, Kanadzie czy Meksyku). Okazuje się, że w ciągu dnia spędzamy wpatrzeni w ekran smartfona nawet 5 godzin. To jedna trzecia jednego dnia ludzkiego czuwania.Porównując badanie z 2021 roku z tym samym badaniem z 2019 roku czas przed ekranem wzrósł o… 30 procent. Smartfony biją rekordy w każdej kategorii - rozrywki, wydawanych za ich pomocą pieniędzy czy ilości pobieranych plików.Siedem z dziesięciu minut na smartfonie w 2021 roku było wykorzystywanych na aplikacje społecznościowe lub te, które pozwalają robić zdjęcia czy nagrywać filmy. W pozostałym czasie korzystaliśmy z aplikacji do pogody czy też czytaliśmy wiadomości.Przedstawiciele App Annie twierdzą, że nasze życie diametralnie zmieniło się dzięki usługom bezpośrednio zintegrowanym z urządzeniami mobilnymi. Codziennie na świecie pobieranych jest 435000 aplikacji na sekundę. Wydatki na reklamy mobilne osiągną do końca 2022 roku pułap 350 miliardów dolarów. Sytuację pogłębia coraz bardziej popularna praca zdalna, która zmusza do wykorzystania mobilnych odpowiedników konkretnych aplikacji.Smartfony wykorzystujemy też więc coraz częściej jako narzędzia pracy.W tym miejscu zapytam więc: ile czasu codziennie korzystasz ze swojego smartfona? Wybrane urządzenia posiadają możliwość mierzenia aktywności na sprzęcie mobilnym. Mi udało się zejść do kilkunastu godzin tygodniowo.Jak jest u Ciebie?Źródło: Mashable / fot. Jonas Leupe - Unsplash