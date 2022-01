Pierwszy film na YouTube z 10 miliardami odsłon. Pewnie go nienawidzisz

Jego popularność rosła nieprzerwanie od lat.

Baby Shark – utwór, który albo się kocha, albo nienawidzi

Najczęściej odtwarzane wideo na YouTube

Cóż, kiedyś musiało się to stać. Nieuniknione było, że pewnego dnia jeden z filmów w serwisie YouTube osiągnie 10 miliardów odsłon. Tak się składa, że dzień ten nastąpił już teraz. No więc, który film przekroczył magiczną barierę 10 miliardów. Nie teledysk do Despacito, nie do Gangnam Style, a… ten sam utwór, który swego czasu został uznany przez sąd jako narzędzie tortur . Mowa rzecz jasna o przeuroczym Baby Shark.Nie wiecie, czym jest Baby Shark? W skrócie jest to piosenka napisana z myślą o dzieciach. Stworzono dla niej nawet taniec będący jednocześnie zabawą ruchową. Na YouYube największą popularnością cieszy się Baby Shark w opublikowanej w 2016 roku wersji od Pinkfong z albumu Pinkfong Animal Songs. Taniec przedstawiony w jej materiale wyszedł jednak poza sam YouTube, albowiem był on częścią gry tanecznej Just Dance 2020.Baby Shark to utwór, który niektóre osoby niesamowicie irytuje. Inne osoby, w szczególności dzieci, go kochają. Nie zmienia to faktu, że ten po prostu wpada w ucho. Na dodatek, jego taniec jest prosty i ciekawy. Nic zatem dziwnego, że zebrał 10 miliardów wyświetleń.Co ciekawe, Baby Shark jest najczęściej odtwarzanym filmem na YouTube od listopada 2020 roku. Po tym miesiącu jego popularność ciągle rosła, aż przekroczył on 10 miliardów odsłon. Despacito, będące drugim najczęściej odtwarzanym materiałem, ma dla porównania „zaledwie” 7,7 miliarda odsłon na YouTube.Co ciekawe, spośród 10 najczęściej odtwarzanych filmów na YouTube aż 6 to filmy przeznaczone dla dzieci. Jak widać, tworzenie materiałów dla najmłodszych może być kluczem do osiągnięcia sukcesu w platformie.Jestem niezwykle ciekawa, kiedy Baby Shark spadnie z podium w platformie Google. Zapewne stanie się to nieprędko.Źródło: Engadget , fot. tyt. YouTube/Pinkfong