Paczkomaty InPost od teraz w sklepach Żabka

InPost walczy o konsumentów.

Paczkomaty w sklepach Żabka

"Firmy będą wspólnie, dla zwiększenia wygody klientów, rozwijać usługę nadawania i odbioru przesyłek w wybranych sklepach sieci"

"Paczkomaty zostały dostosowane do potrzeb sieci convenience tak, by w pełni uzupełniały portfolio oferowanych w Żabce usług"

Paczkomaty InDoor w sklepach Żabka to nowy pomysł InPostu na dotarcie do jeszcze większej liczby klientów. Wygląda na to, że jest to też kolejna metoda znanej sieci franczyzowej na pozostawienie placówek handlowych otwartymi w niedziele handlowe. Pilotażowy program już ruszył, a garść informacji na jego temat zdradził serwisowi Wirtualnemedia.pl Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPostu. Paczkomatach InDoor po raz pierwszy pisaliśmy we wrześniu 2020 roku. Skrytki pocztowe InPostu są stawiane w blokach, galeriach handlowych, biurowcach oraz innych obiektach usługowych i mieszkalnych. Pierwsza konstrukcja stanęła w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, a w ślad za nią poszły kolejne Paczkomaty, działający w trybie 24/7. Teraz Paczkomaty InDoor pojawią się również w wybranych, odpowiednio dużych Żabkach.- powiedział rzecznik InPostu Wojciech Kądziołka, w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl. Skala pilotażu nie została ujawniona.Wiemy, że Paczkomaty InDoor w sklepach Żabka będą umożliwiały zarówno nadawanie, jak i odbieranie przesyłek. Przesyłki InPost będzie dało się odbierać również przy kasie.- czytamy.Warto przypomnieć, że w Żabka testowała własne automaty paczkowe w 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że firma wycofała się z rozwijania Żabkomatów , przynajmniej tymczasowo, na rzecz współpracy z innymi, większymi podmiotami.Źródło: wirtualnemedia.pl