Zhakowano Przegląd Sportowy i inne kanały Axel Springer na YouTube

A wystarczyło dobrze zabezpieczyć swoje konta.

Kanały Ringier Axel Springer Polska przejęte przez hakerów

Konto Przeglądu Sportowego na Youtube zhackowane. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 12, 2022

Widzę, że gruba akcja. Ktoś przejął kanał Przeglądu Sportowego i Onet Plejada. pic.twitter.com/DT2Kkzpvse — Mateusz Stańczyk (@mati_stanczyk) January 12, 2022

Dzisiejszej nocy dziwne rzeczy działy się z kanałami należącymi do wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska. W wyniku działań hakerów przejęty został m.in. kanał Przeglądu Sportowego, liczący ponad 263 tysiące subskrybentów. Cyberprzestępcy w zasięgowych mediach zaczęli promować materiały związane z inwestowaniem w kryptowaluty, zmieniając uprzednio ich oryginalne nazwy.Zamieszanie wywołane przez hakerów trwało od mniej więcej północy, w nocy z 12 na 13 stycznia 2022 roku. O poranku 13 stycznia nazwy kanałów zostały przywrócone, a dostęp do nich odzyskali prawowici właściciele. Usunięto z nich również wszelkie treści umieszczane na nich przez przestępców.Wygląda na to, że akcja nie była wymierzona wyłącznie w firmę Ringier Axel Springer Polska, właściciela między innymi portalu Onet. Cyberprzestępcy za cel obrali sobie wiele kanałów o dużych zasięgach, które prawdopodobnie zbyt kiepsko zabezpieczono przed ich atakiem.Przypominam, że jakiś czas temu w podobny sposób przejęto konta firm, celebrytów i influencerów w serwisie Twitter . Wtedy to także wykorzystywano je do promowania kryptowalut oraz zachęcano za ich pośrednictwem do przelewania środków w kryptowalutach na adresy portfeli oszustów.Źródło: mat. własny