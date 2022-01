Misie zamiast zdjęć na profilach polskich celebrytów pod lupą UOKiK

To musiało nastąpić.

Misie w zdjęciach profilowych influencerów

Influencer, którego obserwujesz, reklamuje scam

Zgłoś to #UOKiK – napisz do nas, również anonimowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pic.twitter.com/43sgr9Jub6 — UOKiK (@UOKiKgovPL) January 6, 2022

Z początkiem roku dało się zaobserwować, iż co najmniej kilku polskich celebrytów i influencerów zmieniło w mediach społecznościowych swoje zdjęcia profilowe. Większe i mniejsze gwiazdy zamieniły fotografie na stylizowane na ich persony niedźwiadki. Jak się okazało, była to akcja promocyjna kolekcji NFT firmy Fanadise, której teraz przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działania mogły nie być odpowiednio oznaczone.We wrześniu ubiegłego UOKiK zapowiedział , że przyjrzy się działaniom influencerów, którzy w odpowiedni sposób nie oznaczają treści sponsorowanych. Urząd błyskawicznie podjął działanie, a internetowe sławy ogarnęła panika . W jej wyniku rozpoczęto masowe oznaczanie treści sponsorowanych. Teraz UOKiK poinformował, iż weźmie pod lupę "misiową" akcję promującą NFT.Krzysztof Gonciarz, Malik Montana, Magda Gessler i garść innych internetowych sław zamieniła swoje zdjęcia w social mediach na grafiki z niedźwiadkami, mającymi ich uosabiać. Była to akcja promująca cyfrowe grafiki Fancy Bear Metaclub w postaci NFT, sprzedawane internautom w zamian za kryptowaluty o równowartości ok. 2 tysięcy złotych. Realna wartość? Zapewne niewielka, ale ktoś może uwierzyć, że w przyszłości na nich zarobi.