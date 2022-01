Straż nocna Rembrandta w rekordowym detalu. Zobacz 717 gigapikselowy skan online

Gratka dla koneserów sztuki.

Straż nocna Rembrandta w rozdzielczości 717 gigapikseli

Podobnych projektów jest więcej, ale żaden nie imponuje w tym stopniu

W 2022 roku chęć podziwiania najlepszych dzieł sztuki nie musi wiązać się z wycieczkami do odległych muzeów, rozsianych po całym świecie. Z pomocą przychodzą aplikacje pokroju Google Arts & Culture, ale też przeróżne inne rozwiązania online, promowane przez większe i mniejsze instytucje kulturalne. Na stronie Rijksmuseum, holenderskiego muzeum narodowego w Amsterdamie, pojawiła się niezwykła fotografia "Straży nocnej" Rembrandta. Cyfrowa wersja obrazu szokuje detalami, gdyż wykonano ją w rozdzielczości aż 717 gigapikseli.Obraz z 1642 roku autorstwa Rembrandta van Rijna wielokrotnie zmieniał swoje miejsce ekspozycji, ale na wystawie w Rijksmuseum widnieje z przerwami od 1885 roku. Muzeum postanowiło pokazać go w Internecie i zrobić to z wielkim przytupem.Zespół fotografów wykorzystał 100-megapikselową kamerę Hasselblad H6D 400 MS, aby uchwycić 8439 pojedynczych zdjęć obrazu. Następnie wykorzystano sztuczną inteligencję do połączenia fotografii w całość. W efekcie tego działania powstało ogromne zdjęcie zawierające 717 miliardów pikseli o łącznym rozmiarze pliku wynoszącym... 5,6 terabajta.Każdy z Was może bezpłatnie obejrzeć omawiany obraz na stronie internetowej muzeum, o tutaj . Dostępna jest również wersja z brakującymi bokami. Poziom szczegółowości jest absolutnie zdumiewający.Warto przypomnieć, że widoczna do tej pory fotografia, opublikowana w maju 2020 roku, miała czterokrotnie mniejszą szczegółowość.Cyfrowa wersja Straży nocnej Rembrandta stworzona przez Rijksmuseum jest największym tego typu obrazem na świecie. Do tej pory była nim 195-gigapikselowa panorama Szanghaju.Źródło: Rijksmuseum