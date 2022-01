Samochody Tesla jako koparki kryptowalut. I to bez płacenia za prąd

Tesla źródłem zasilania dla koparek kryptowalut, da się też kopać na jej wewnętrznym komputerze

Auta koncernu Elona Muska są mocno skomputeryzowane. Teoretycznie dało by radę postawić na nich swoistą koparkę kryptowalut. Czy ma to w ogóle sens? Okazuje się że tak, jeżeli załapaliśmy się do programu nielimitowanego ładowania w firmowych stacjach Tesli. Poza tym samochody mogą być też zwyczajnym źródłem zasilania dla innych urządzeń.CNBC przygotowało dość obszerny materiał, w którym zbiera wypowiedzi górników kryptowalut wykorzystujących do tego zajęcia w jakiś sposób samochody marki Tesla. Jeden z nich podłącza falownik do gniazdka elektrycznego auta i wydobywa kryptowaluty na Apple Mac mini M1. Dodatkowe komputery podpiął do instalacji w sposób, który teoretycznie może unieważnić gwarancję. Twierdzi, że w szczycie Ethereum w 2021 roku zarabiał nawet do 400 - 800 dolarów miesięcznie (około 1600 - 3200 złotych przy dzisiejszym kursie).