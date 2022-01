Oprocentowane konta oszczędnościowe w PLN dostępne w aplikacji Revolut

Nowość, która zainteresuje Polaków.

“Lata historycznie niskich stóp procentowych znacznie ograniczyły wybór klientów, którzy pragną chronić i pomnażać swoje oszczędności. Savings Vaults pozwalają nam zaoferować ponad milionowi klientów w Polsce konkurencyjne oprocentowanie w połączeniu z elastycznością i ochroną”

Revolut, finansowa aplikacja, z której korzysta 18 milionów klientów na świecie, udostępnił wszystkim klientom w Polsce oprocentowane konta oszczędnościowe w PLN, z codzienną wypłatą odsetek.Z oprocentowanych 1,4%, 1,2%, 1% i 0,95% w skali roku kont w PLN korzystać mogą, odpowiednio, klienci planów Metal, Premium, Plus i bezpłatnego planu Standard. Tym samym, ponad milion klientów Revolut w Polsce ma możliwość nie tylko odkładać oszczędności w PLN, ale także zarabiać na odsetkach.Polscy klienci Revolut ok. 40% środków w Revolut przechowują w polskiej walucie. Teraz, po wpłaceniu do Saving Vaults w PLN, środki te będą oprocentowane i pod ochroną belgijskiego funduszu gwarancyjnego do kwoty 100.000 EUR. Oprócz oprocentowania, Saving Vaults w Revolut dają elastyczność: nie ma kwoty minimalnego depozytu, wypłacić środki można w każdej chwili, a odsetki wypłacane są codziennie (codzienna kapitalizacja).- skomentował Joe Heneghan, prezes Revolut Bank.Pierwszym krajem w kontynentalnej Europie, w którym Revolut zaoferował oprocentowane konta oszczędnościowe w PLN i EUR jest Polska. Saving Vaults w walutach PLN i EUR są już dostępne w Polsce dla klientów planów Revolut Metal, Premium, Plus i Standard. Revolut planuje zaoferować Saving Vaults także w innych krajach w Europie w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy.Źródło: Revolut