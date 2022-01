Były gracz Fnatic zwyzywał Polaków. Spotkała go kara

Konsekwencje adekwatne (?) do czynu.

Wiele mówi się w ostatnich miesiącach na temat równości streamerów w odniesieniu do regulaminu obowiązującego na platformie Twitch. Podczas gdy posiadacze małych kanałów banowani są często za drobne przewinienia, wobec najpopularniejszych influencerów nierzadko stosuje się taryfę ulgową. Tej nie zastosowano wobec byłego profesjonalnego gracza LoL-a, ex członka zespołu Fnatic, o pseudonimie. Został zbanowany za wyzywanie Polaków w trakcie jednej ze swoich transmisji.Febiven dał się sprowokować internautom z Polski i niestety, skończyło się to dla niego źle. Znany ze swojej wybuchowej natury 25-latek z Holandii streamował swoje zmagania w League of Legends 8 stycznia 2022 roku, kiedy to nagle na jego kanale pojawili się Polacy, prawdopodobnie widzowie streamujących równolegle Rybsona i Overpowa. Ich język był... cóż, niezbyt wyszukany, a epitety kierowane w stronę Holendra po prostu żenujące.Febiven w końcu wściekł się i wysunął oskarżenia o stream-sniping w stronę Rybsona i Overpowa, sugerując, że wszystko dzieje się na ich zlecenie. W pewnym momencie nazwał obecnych na kanale Polaków "pieprzonymi szczurami" oraz określił ich słynnym w sieci, pogardliwym mianem "polaczków" (ang. Pollacks).Nie wiemy, jak długo będzie obowiązywać blokada nałożona na 25-latka. Bany ze strony Twitcha za nienawistne zachowania zazwyczaj nakładane są na maksymalnie 30 dni. Twitch nie komentuje tematu naruszeń wytycznych dla społeczności w celu ochrony prywatności użytkowników, a więc nie powinniśmy się spodziewać oficjalnego stanowiska firmy w tej sprawie.Febiven wciąż skomentował bana. To pierwsza blokada jego konta na Twitchu.Źródło: Twitch, w zdj. tyt. wykorzystano zdjęcie z lol.fandom