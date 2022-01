Ranking przenoszenia numerów. Play wielkim przegranym

No to która sieć jest najlepsza?

Jak co roku Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował interesujące zestawienie dotyczące przenoszenia numerów w 2021 roku. Dzięki raportowi dowiadujemy się, która sieć komórkowa i stacjonarna zyskała największą liczbę użytkowników, a z usług której rezygnowano najczęściej. Która sieć pozyskała najwięcej numerów w ubiegłym roku? Ile numerów telefonu przeniesiono w 2021 roku?Oj, działo się na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy, działo. Polacy lubią przenosić numery telefonów pomiędzy sieciami komórkowymi w pogoni za korzystnymi ofertami. Pokazuje to jak na dłoni najnowszy raport UKE. Według niego w samym tylko 2021 roku przeniesiono ponad 1,42 mln numerów mobilnych oraz aż 386 tysięcy numerów stacjonarnych.Ile osób przyszło do poszczególnych sieci komórkowych?Ile osób zrezygnowało z usług poszczególnych sieci komórkowych?Widać jak na dłoni, że spośród czterech operatorów sieci mobilnych najlepiej wypadł Orange Polska. Sieć skończyła rok z bilansem 29 938 klientów na plusie. Pozytywnie zeszły rok zamknęło jeszcze T-Mobile z wynikiem lepszym o 17 840 użytkowników. Wielkimi przegranymi są Polkomtel z liczbą użytkowników mniejszą o 52 638 oraz P4, czyli operator sieci Play. Fioletowy operator rok 2021 zakończył z bilansem pogorszonym o 133 454 numery.