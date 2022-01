Włamał się do Paczkomatu po coś, co zamówił. Grozi mu długa odsiadka

A wystarczyło zapłacić.

Skrajna głupota zagrożona poważną karą

Nietypowy i nielegalny pomysł na zarobek wymyślił sobie użytkownik jednego z popularnych serwisów sprzedażowych. 26-latek zamówił sprzęt w Internecie i wybrał dostawę do Paczkomatu tylko po to, aby następnie się do niego włamać. Przestępcę zatrzymali policjanci Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.Zamawianie przesyłek z internetowych sklepów do Paczkomatów InPost jest bardzo wygodne. Procedura odebrania upragnionych towarów - również. Wystarczy wpisać specjalny kod lub zdalnie otworzyć Paczkomat aplikacją InPost Mobile i... to tyle. Niestety, 26-latek postanowił otworzyć skrytkę siłą.Policjanci donoszą, iż mężczyzna kupił laptopa - najpewniej z pobraniem - o wartości prawie 900 złotych i zamówił go do Paczkomatu. Zamiast postępować zgodnie z instrukcjami postanowił włamać się do urządzenia i ukraść laptopa bez płacenia za towar. Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Kryminalnego podjęli działanie i wytypowali włamywacza.26-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Całkiem wysoka cena za kradzież sprzętu wartego 900 złotych. Trudno przypuszczać, aby miał tu nie zostać wydany wyrok w zawieszeniu lub w dolnej granicy przedziału wysokości kary.Źródło: KWP w Zgorzelcu