Który operator oferował najszybszy internet w 2021 roku?

Który internet jest najszybszy? Takie pytanie regularnie zadaje sobie cała masa Polaków, stojących przed wyborem dostawcy internetu stacjonarnego lub mobilnego. Wątpliwości na ten temat są rozwiewane przez cyklicznie publikowane raporty. Swoje najnowsze zestawienie za cały rok 2021 opublikował właśnie Speedtest.pl. Stworzono je w oparciu aż o 42 miliony testów wykonane na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Który internet stacjonarny jest najszybszy? Który internet mobilny jest najszybszy? Oto ranking internetu stacjonarnego, ranking internetu mobilnego, ranking internetu 5G oraz ranking internetu światłowodowego.Średnia prędkość pobierania danych w Polsce w 2021 roku wzrosła aż o 42% w stosunku do 2020 roku. Wysyłanie danych przyspieszyło do 33 Mb/s w przypadku internetu stacjonarnego (o 30%) oraz do 10 Mb/s w przypadku internetu mobilnego (o 21%). Cieszyć powinniśmy się wszyscy ze spadków średnich opóźnień, czyli tzw. pingu. Parametr ten wynosił odpowiednio 23 i 34 ms.Ranking opiera się na pomiarach z aplikacji webowej, aplikacji dla systemów Windows oraz testach Wi-Fi na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Pula testów wynosi aż 37,4 mln pomiarów.Liderem rankingu jest Inea ze średnią prędkością pobierania i wysyłania na poziomie 170,7 oraz 163,6 Mb/s przy pingu na poziomie zaledwie 10 ms. Konkurencja z UPC, T-Mobile Stacjonarny i Vectra nie ustępuje mocno w kwestii prędkości pobierania danych, ale pozostałe wartości... zobaczcie sami.

Najszybszy internet światłowodowy

Ranking internetu mobilnego

Najszybszy internet 5G

Ranking internetu stacjonarnego 2021. | Źródło: Speedtest.plGdzie Orange? W tyle, ze średnim wynikiem na poziomie 108,8 Mb/s. Orange króluje jednakże w innym prestiżowym rankingu...Wiele firm mocno poprawiło swoją infrastrukturę względem 2020 roku, na co dowodem są imponujące przyrosty średniej prędkości pobierania danych. Wyniki powyżej 50% wzrostu odnotowały:Jeśli chodzi o wysyłanie danych, kolejność wygląda tak:Dlaczego Orange poradził sobie tak słabo w zestawieniu głównym? Bo uwzględniono tam również łącza wykonane w starszej technologii. W rankingu światłowodowym FTTH Orange dzierży palmę pierwszeństwa z wynikiem 199,3 Mb/s, wyprzedzając firmy INEA (195,5 Mb/s), Netia (195,3 Mb/s) oraz T-Mobile Stacjonarny (158,3 MB/s).Ranking internetu światłowodowego 2021. | Źródło: Speedtest.pl3 miliony pomiarów w sieciach 3G, 4G i 5G w aplikacjach dla Androida i iOS w sposób jednoznaczny wskazały zwycięzcę. Liderem jest kolejny rok z rzędu T-Mobile. Najszybszy internet mobilny może pochwalić się wynikiem pobierania wynoszącym 45 Mb/s. Drugie miejsce przypadło Orange, a kolejne Play i Plus. Różnice są znaczące, także biorąc pod uwagę ping.Ranking internetu mobilnego 2021. | Źródło: Speedtest.plInteresującym w kontekście rozwoju najnowszego standardu łączności jest ranking internetu 5G. Tutaj nie ma większego zaskoczenia. Króluje Plus, czyli sieć, która jako jedyna oferuje prawdziwe 5G w paśmie 2600 MHz TDD. Średnia prędkość pobierania to aż 144,2 Mb/s, ale na uwagę zasługuje bardzo wysoki na tle konkurencji ping i niska prędkość wysyłania danych. Coś poszło nie tak.Ranking internetu 5G 2021. | Źródło: Speedtest.plZ jakiego internetu korzystacie? Jesteście zadowoleni z udzielonej Wam oferty?Źródło: Speedtest.pl