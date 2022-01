Pojechał skrótem zaproponowanym przez nawigację. Prawie przypłacił to życiem

Wideo z akcji ratowniczej ukazało się w sieci.

Kierowca ciężarówki z Chin cudem uniknął śmierci

Wcale nie tak dawno Mapy Google oraz usługa Street View pomogły aresztować szefa włoskiej mafii , ukrywającego się w Hiszpanii. W swojej podstawowej roli nawigacji samochodowej i pieszej Google Maps i podobne aplikacje sprawdzają się na ogół dobrze, ale nie znaczy to, że czasem nie narażają użytkowników na mandaty lub różnego rodzaju niebezpieczeństwa . O sporym szczęściu może mówić chiński kierowca ciężarówki, który spędził w swoim pojeździe trzy dni czekając na ratunek i wisząc nad 100-metrowym urwiskiem. Wszystko dlatego, że zaufał swojej nawigacji.W sieci ukazało się mrożące krew w żyłach nagranie, na którym widoczna jest pokaźnych rozmiarów ciężarówka, której przednia część zwisa nad stromym urwiskiem. Jej kierowca 1 stycznia 2022 roku wybrał się z dostawą do Changzhi w prowincji Shanxi w środkowych Chinach. Gdy nawigacja zaproponowała mu skorzystanie ze skrótu, chętnie z niego skorzystał, nie wiedząc wtedy, co go czeka. Okazało się, że trasa nie była przystosowana do gabarytów pojazdu, jakim się poruszał.Droga stawała się coraz węższa, a kierujący w pewnym momencie napotkał przed sobą tunel, w którym z pewnością nie zmieściłby się jego pojazd. Gdy Chińczyk rozpoczął ryzykowny w tych ciężkich warunkach manewr ruchu na biegu wstecznym, popełnił błąd. W jego efekcie przód ciężarówki zjechał z drogi na pierwszym z zakrętów. Kabina wraz z przerażonym kierowcą zawisła nad przepaścią.Kierowcy i pasażerowi udało się wydostać z pojazdu, a na miejscu po 3 dniach znalazły się służby ratunkowe. Tym udało się w końcu usunąć pojazd z drogi.Niezły początek roku, nie ma co...Źródło: BBC News