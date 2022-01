Jak pozbyć się Klary Sobieraj? Metoda na telefony dotyczące fotowoltaiki

Zapomnij o kłopocie.



Telefony w sprawie fotowoltaiki od mniej więcej pół roku nie dają spokoju Polakom. Blokowanie numerów na niewiele się zdaje, bo połączenia wykonywane są po kilku dniach z zupełnie nowej puli. W każdy dzień tygodnia, o każdej godzinie, połączenia te są po prostu męczące.



Jak zablokować telefonu w sprawie fotowoltaiki

Kto odpowiada za telefony w sprawie fotowoltaiki? Rzut oka na stronę czystypowiat.pl, którą reprezentuje rzekomo Klara Sobieraj oraz lektura polityki prywatności zdradza, że operatorem jest Euro Call Center. Wystarczy zobaczyć opinie o firmie w Google, aby zorientować się z kim mamy do czynienia. Euro Call Center to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaporożu na Ukrainie.



Skąd firma ma numery telefonów Polaków? Na witrynie Euro CallCenter widnieje ciekawa informacja:



"Spółka w swojej działalności wykorzystuje numery telefonów, znajdujące się w pakietach danych, które każdorazowo nabywa na podstawie zawartej umowy od współpracującego ze Spółką podmiotu, który zapewnił Spółkę o legalności źródła pochodzenia bazy danych."



Dane w dużej mierze mogą pochodzić z licznych wycieków w sieci.



Przykładowa rozmowa z Klarą Sobieraj wygląda mniej więcej tak:







Jak pozbyć się telefonów w sprawie fotowoltaiki oraz Klary Sobieraj? W tym celu udaj się na stronę Euro Call Center i skorzystaj z opcji



Telefony w sprawie fotowoltaiki od mniej więcej pół roku nie dają spokoju Polakom. Blokowanie numerów na niewiele się zdaje, bo połączenia wykonywane są po kilku dniach z zupełnie nowej puli. W każdy dzień tygodnia, o każdej godzinie, połączenia te są po prostu męczące. Klara Sobieraj stała się chyba bardziej rozpoznawalna niż Young Leosia i wszyscy mają jej dość... czy raczej konsultantów, będących operatorami autobota przedstawiającego się jako ta właśnie osoba. Mamy sposób na zablokowanie połączeń w sprawie fotowoltaiki.Kto odpowiada za telefony w sprawie fotowoltaiki? Rzut oka na stronę czystypowiat.pl, którą reprezentuje rzekomo Klara Sobieraj oraz lektura polityki prywatności zdradza, że operatorem jest. Wystarczy zobaczyć opinie o firmie w Google, aby zorientować się z kim mamy do czynienia. Euro Call Center to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaporożu na Ukrainie.Skąd firma ma numery telefonów Polaków? Na witrynie Euro CallCenter widnieje ciekawa informacja:Dane w dużej mierze mogą pochodzić z licznych wycieków w sieci.Przykładowa rozmowa z Klarą Sobieraj wygląda mniej więcej tak:Jak pozbyć się telefonów w sprawie fotowoltaiki oraz Klary Sobieraj? W tym celu udaj się na stronę Euro Call Center i skorzystaj z opcji kontaktu z ichniejszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wystarczy wypełnić dane w postaci imienia, adresu e-mail (na tę okazję polecam założyć nowy) oraz numeru telefonu, na który wykonywane są połączenia. W treści wystarczy zgłosić żądanie usunięcia numeru z bazy i nie wykonywania nań żadnych połączeń.