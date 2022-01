Zbigniew Ziobro chce przyspieszyć prace nad ustawą o wolności słowa w sieci

Polityka zdenerwował ban dla Konfederacji.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro interweniuje

"Jest rzeczą absolutnie niebywałą i nieakceptowalną, żeby w polskim państwie ktoś, prywatny właściciel medium, w tym wypadku społecznościowego, mógł tak głęboko ingerować i naruszać sferę wolności debaty politycznej i wpływać na przyszły wynik wyborów"

"zewnętrzną, nieuprawniona i bezprawną w rozumieniu polskiej konstytucji, ingerencją prywatnych podmiotów"

Cały polski Internet od dwóch dni żyje tym, że profil Konfederacji został usunięty z Facebooka . Podczas gdy prywatna firma zrobiła dokładnie to, o co zdaje się walczyć Konfederacja - w sposób zgodny z własnym regulaminem rozprawiła się z profilem uporczywie i wbrew ostrzeżeniom łamiącym warunki korzystania z serwisu, zarówno przedstawiciele wzmiankowanej prawicowej partii, jak i pozostali politycy z obozu prawicy są oburzeni. Zbigniew Ziobro zapowiedział zintensyfikowanie prac nad ustawą o wolności słowa w sieci, uderzającą w swobodę działania takich podmiotów.Prokurator generalny nie krył rozczarowania postępowaniem firmy Meta, właścicielem serwisu Facebook, w odniesieniu do liczącego ok. 671 tysięcy obserwujących profilu partii Konfederacja.- powiedział. Przy okazji zasugerował, że potrzebne są jasne przepisy zabezpieczające interes polskich obywateli i środowisk politycznych przedInternauci często przytaczają słowa Artura Dziambora z Konfederacji, który w 2019 roku nie miał nic przeciwko temu, aby przedsiębiorca miał prawo do odrzucenia możliwości obsłużenia danego klienta. Ich zdaniem dokładnie to zrobił prywatny serwis z profilem, który wbrew regulaminowi zdaniem firmy Meta wielokrotnie dezinformował w sprawie szczepień i pandemii COVID.