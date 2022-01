Zbudował Sony SP5 i Xbox Series X z klocków LEGO. Jest szansa na realne zestawy

Świetne projekty konsol Sony i Microsoftu z LEGO, YouTuber odtworzył je w skali 1 do 1

Głosujmy na konsole Sony i Microsoftu w LEGO Ideas, może kiedyś zobaczymy je oficjalnie tak jak NESa

Klocki LEGO dają ogrom kreatywnych możliwości. Dzięki nim stworzymy swoje własne światy, ciekawe przedmioty i postaci, obiekty z realnego życia czy książek i filmów. W zasadzie mamy nieograniczone możliwości. Zabawy podejmują się nawet dorośli, co ostatnimi czasy zauważył sam producent i zaczął wypuszczać zestawy skierowane przede wszystkim do tej grupy odbiorców. Jest pewna szansa, że w przyszłości zobaczymy nawet oficjalne pudełka z klockowymi konsolami obecnie najnowszej generacji. A na razie możemy je podziwiać jako projekt jednego z YouTuberów.Twórca prowadzący kanał BrickinNick opublikował pod koniec grudnia 2021 roku i dokładnie wczoraj dwa filmy prezentujące zestawy swojego własnego pomysłu. W jednym znajdziemy konsolę Sony PlayStation 5, a w drugim konkurencyjną Microsoft Xbox Series X. I to z zachowaniem skali 1 do 1, a nawet gamepadami. Zestawy mają interaktywne elementy. Szczególnie ciekawie prezentują się kontrolery. Pad od Sony PlayStation 5 ma działający przycisk z podświetleniem, a ten od Xboxa Series X w pełni sprawny koszyk na klockowe baterie. Można zdjąć klapkę i wymienić zestaw ogniw.Jak Nick sam zaznaczył w filmach, poświęcił ponad 23 godziny na zbudowanie gamepada DualSense, ponad 50 godzin na konsolę Sony PlayStation 5, ponad 15 na kolejnego pada (od nowego Xboxa) i więcej niż 21 godzin na samego Xboxa Series X. Jak widać zarówno kontroler jak i bryła konsoli od Microsoftu były mniej pracochłonne. Co ciekawe, konsole da się otworzyć, ale w środku nie znajdziemy klockowych odpowiedników elektronicznych komponentów, a… Dość dziwne scenki w trzech kolorach.Jest pewna szansa, że kiedyś podobne zestawy kupimy normalnie jako oficjalne produkty LEGO. Nick zgłosił oba projekty do programu LEGO Ideas. Można głosować na jego prace pod tymi linkami:. Jeśli zdobędą odpowiednie wsparcie społeczności, to niewykluczone, że kiedyś pudełka z klockowymi konsolami Sony i Microsoftu będą opuszczać duńskie fabryki.LEGO już prezentowało serie związane z grami jak Minecraft czy cykl Mario. Ba, w ramach zestawów z działu LEGO Super Mario można kupić nawet kultową konsolę Nintendo Entertainment System (popularnie określana skrótem NES) raz z kontrolerem, kartridżem i starym kineskopowym telewizorem. Jeśli pokręcimy umieszoną na nim korbką, to wąsaty hydraulik będzie przemieszczał się po płaskiej klockowej planszy. Biorąc to wszystko pod uwagę, ewentualne przyszłe oficjalne wydania klockowych Sony PlayStation 5 czy Microsoft Xbox Series X nie wydają się tak zupełnie oderwane od rzeczywistości.Źródło: BrickinNick @ YouTube / własne / Foto: LEGO Ideas