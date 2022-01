To koniec czasopisma PC Format. Zmiany w CD-Action

Bolesne zderzenie z rzeczywistością.

Koniec PC Format. CD-Action kwartalnikiem

"Gdybyśmy nie wyprzedzili ciosu dzisiaj, być może za trzy, cztery, sześć miesięcy papierowego CD-Action już by nie było. A my po prostu chcemy wydawać magazyn – i wiemy, że Wy też tego chcecie. Dlatego reagujemy, póki nie jest za późno"

Poważne zmiany w polskiej branży dziennikarstwa technologicznego. Rosnące w zawrotnym tempie ceny papieru zmusiły spółkę GTEM do podjęcia drastycznych decyzji, związanych z przejętymi przez nią w połowie 2020 roku czasopismami PC Format oraz CD-Action. Pierwszy z tytułów, dwumiesięcznik komputerowy wydawany od sierpnia 2000 roku, przestanie istnieć. Uratowany w ubiegłym roku przed zamknięciem CD-Action będzie z kolei wydawany w nowym cyklu.Należąca do agencji gamingowej Fantastyexpo firma GTEM w komunikacie przekazanym redakcji serwisu wirtualnemedia.pl informuje o poważnych zmianach w zakresie wydawania swoich tytułów. PC Format jako czasopismo po 22 latach zniknie z rynku, natomiast marka przetrwa w postaci wciąż działającej strony internetowej. Wzrost cen papieru miał z kolei spowodować, że CD-Action od kwietnia 2022 roku stanie się kwartalnikiem.PC Format to tytuł stawiający na testy produktów oraz porady na temat korzystania z komputera. CD-Action z kolei to kultowe już czasopismo dla miłośników gier.- mówi Dawid "spikain" Bojarski, redaktor naczelny CD-Action.