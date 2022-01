Meta pozwana za umożliwienie morderstwa. Zawinić miał Facebook

Takie rzeczy tylko w USA.

Meta pozwana za rolę, jaką rzekomo odegrała w... zabójstwie

Meta, korporacja, do której należy m.in. Facebook, chce być kojarzona przede wszystkim z tolerancją. Wyrazem tego mają być działania administracji podległych firmie serwisów społecznościowych, gaszące w zarodku wszelkie formy dyskryminacji, ekstremizmu oraz nietolerancji. W tym kontekście przedziwnie brzmi pozew sądowy, jaki Meta otrzymała od siostry Dave'a Patricka Underwooda, federalnego ochroniarz, który zginął w strzelaninie w 2020 roku. Pozew ma na celu pociągnięcie firmy do odpowiedzialności za umożliwienie kontaktu dwóm mężczyznom, oskarżonym o uknucie morderstwa i udostępnienie im miejsca w sieci do planowania ataku. Brzmi dość absurdalnie? Nie w Stanach Zjednoczonych.Underwood został zastrzelony przed jednym z budynków federalnej administracji w Oakland w stanie Kalifornia w maju 2020 roku. Dwóch mężczyzn oskarżonych w tej sprawie zostało później powiązanych z ruchem antyrządowym, którego aktywność Facebook zbanował w czerwcu 2020 roku. Serwis zarzucił mu wtedywobec ludności cywilnej, organów ścigania oraz urzędników i instytucji rządowych.- czytamy w pozwie. Dalej pojawia się sugestia o tym, że przyczyniły się do tego takżeW pozwie próbuje się dowieść, iż obaj mężczyźni nigdy by się nie spotkali, gdyby nie rekomendacje Facebooka, który nakłonił mężczyzn do przyłączenia się do grup, które "otwarcie opowiadają się za przemocą".Meta uznała pozew za bezzasadny, gdyż zgodnie z amerykańskim prawem nie jest wydawcą treści zamieszczanych na Facebooku. O zasadności pozwu orzeknie jednak wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.Źródło: nyt