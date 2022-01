Mapy Google pomogły aresztować szefa włoskiej mafii

Konkretnie pomogło Street View.

Szef włoskiej mafii wpadł przez Google Street View

Mapy Google to aplikacja ubóstwiana przez miliony kierowców i pieszych na całym świecie, która co rusz dostarcza dziennikarzom materiałów na ciekawe publikacje. A to skieruje ponad 700 samochodów na zamkniętą drogę przez Gubałówkę w Zakopanem, a to przyczyni się do interwencji GOPR w Karkonoszach lub zaproponuje pieszym "potencjalnie śmiertelny" szlak na znanej górze. Tym razem Mapy Google, a konkretnie oferowana w ich obrębie usługa Street View są na ustach całego świata z zupełnie innego powodu. Dzięki technologii firmy z Mountain View udało się złapać szefa włoskiej mafii.Uruchomiona w 2007 roku usługa Google Street View umożliwia internautom oglądanie naprawdę wielu ciekawych miejsc na świecie w widoku 360-stopniowym, z perspektywy pieszego, rowerzysty lub kierowcy samochodu. Są to głównie ulice, czasem bezdroża, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbyć wirtualną przechadzkę na Mount Everest. To właśnie dzięki tej usłudze zatrzymano groźnego przestępcę.Uciekający od 20 lat przed policją szef włoskiej mafii został wytropiony w hiszpańskim mieście po tym, jak został zauważony w Google Street View. Gioacchino Gammino, morderca z listy najbardziej poszukiwanych włoskich gangsterów, został aresztowany w Galapagar, niewielkim miasteczku niedaleko Madrytu. Na przestrzeni minionych lat ożenił się, zmienił nazwisko na Manuel, pracował jako kucharz i był właścicielem sklepu z owocami i warzywami.