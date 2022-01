Konfederacja zablokowana na Facebooku

Poszło o szerzenie dezinformacji.

Otrzymałem informację o tym, że @Meta planuje dziś zdjąć fanpage @KONFEDERACJA_. Możemy mieć różne poglądy, nie ma zgody na równych i równiejszych w sieci. @CyfryzacjaKPRM @Andruszkiewicz1 — Janusz Cieszyński (@jciesz) January 5, 2022

Konfederacja zbanowana na Facebooku

Złamanie regulaminu dot. informacji o COVID. Ale masa dezinformacyjnych treści na których platforma zarabia dalej wisi w sieci, więc chyba to nie do końca to. Kiedy sam zgłaszałem takie strony, @meta odpowiadało, że manipulacyjne treści są OK. — Janusz Cieszyński (@jciesz) January 5, 2022

Facebook usunął profil #Konfederacja, który do przed chwilą miał 671 tysięcy obserwujących i był największym partyjnym profilem w Polsce. To samo wcześniej spotkało @JkmMikke. Czekam teraz na oburzenie tym faktem, przedstawicieli centrolewicy, którzy tyle mówią o wolności słowa. — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) January 5, 2022

"Konfederacja decyzją odgórną i bez ostrzeżenia usunięta z Facebooka. Budujmy zasięgi na innych platformach.

Nie poddajemy się! PODAWAJ DALEJ nasze wpisy na Twitterze, rozpowszechniaj je wśród znajomych i rodziny, przekonuj do nas także poza Internetem!"

Konfederacja decyzją odgórną i bez ostrzeżenia usunięta z Facebooka. Budujmy zasięgi na innych platformach.



Nie poddajemy się! PODAWAJ DALEJ nasze wpisy na Twitterze, rozpowszechniaj je wśród znajomych i rodziny, przekonuj do nas także poza Internetem! — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) January 5, 2022

"Chcemy aby Facebook był miejscem gdzie ludzie mogą wyrażać swoje opinie, ale także czuć się bezpiecznie. Dlatego wprowadziliśmy Standardy społeczności, które określają jakiego rodzaju treści są dozwolone na naszych platformach i usuwamy wszystkie treści, które je naruszają. W zgodzie z tymi zasadami usunęliśmy stronę Konfederacji, która wielokrotnie naruszała Standardy społeczności, w szczególności dotyczące zasad walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych oraz mowy nienawiści."

Bardzo ciekawa sytuacja bo nam facebook takiej informacji nie przekazał!



Dobrze pokazuje nietransparentny styl działania wielkich korporacji.



Hej @Meta, jeśli macie jakiś problem to napiszcie o co chodzi zamiast knuć z rządem za plecami opozycji! @JacobTurowski @HKStrategiesPL https://t.co/1XIAn7J2Ww — Krzysztof Bosak (@krzysztofbosak) January 5, 2022

"Nie zostawimy tego bez odpowiedzi"

Tango down. Konfederacja na Facebooku została zablokowana. Firma Meta usunęła fanpage Konfederacji ze względu ma publikowanie dezinformacji związanej z pandemią COVID. Jeszcze zanim to nastąpiło o takiej ewentualności informował za pośrednictwem Twittera Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Polski polityk uznał, że to dzielenie internautów na równych i równiejszych.Jak dowiadujemy się z wypowiedzi Janusza Cieszyńskiego, fanpage Konfederacji na Facebooku skasowano za złamanie regulaminu dot. informacji o COVID. Polityk zwrócił przy okazji uwagę, że "sam zgłaszał takie strony", a Meta twierdziła, że manipulacyjne zdaniem Cieszyńskiego treści nie są manipulacją. Internauci podśmiewają się, że minister najpewniej chciał usunięcia materiałów niezgodnych z jego przekonaniami, a nie sprzecznych ze stanem faktycznym.Nie trzeba było czekać na reakcję innych polityków z prawej strony. W sprawie wypowiedział się m.in. Artur Dziambor, oburzony usunięciem fanpage'a mającego 671 tysięcy obserwujących go osób. Przypomniał, że wcześniej Meta nie było po drodze z poglądami Janusza Korwina-Mikke, którego uciszono w ten sam sposób.Do zajścia odniosła się też sama Konfederacja, która za pomocą tweeta wydała swoje krótkie oświadczenie:Jeżeli Konfederacja łamała regulamin Facebooka uporczywie, to decyzja o banie wydaje się słuszna, w końcu wszyscy powinni być równi wobec regulaminu. Jeśli to jednak reakcja wyłącznie na określony post, co sugerowali niektórzy internauci, to działanie wydaje się nieco zbyt surowe. Wątpliwości w tej sprawie rozwiewa oświadczenie wydane przez biuro prasowe Meta:Oburzenia nie ukrywał Krzysztof Bosak. Twierdził, że Facebook nie ostrzegał o możliwości nałożenia bana, co stoi w sprzeczności z powyższym oświadczeniem, wydanym przez Meta.- zagroził Tomasz Grabarczyk, dyrektor biura prasowego Konfederacji.Źródło: Twitter