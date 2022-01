Jaś Fasola w Cyberpunk 2077. Może ta gra powinna być komedią?

Świetna przeróbka.

Jaś Fasola w Cyberpunk 2077

Rowan Atkinson to popularny brytyjski aktor, który stał się powszechnie rozpoznawalny przede wszystkim za sprawą roli Jasia Fasoli w serialu produkcji BBC. Znany z charakterystycznej mimiki artysta został niespodziewanie przeniesiony do świata Cyberpunk 2077 . Nie chodzi tutaj o jakąś zaskakującą aktualizację, udostępnioną przez CD Projekt RED, a dzieło YouTubera prowadzącego kanał o nazwie. Wygląda na to, że odrobina pracy z Adobe After Effects może przynosić naprawdę ciekawe efektu.Youtuber eli_handle_b.wav pokazał internautom, jak mógłby wyglądać serial komediowy z udziałem Jasia Fasoli, gdyby jego akcja rozgrywała się w futurystycznym. W tym celu połączył on wygibasy i grymasy brytyjskiego aktora z garści popularnych scen i wpasował je w akcję gry Cyberpunk 2077 w taki sposób, aby tworzyły one sensowną całość. Wyszło... lepiej, niż można by się tego spodziewać.To nie pierwsza przeróbka eli_handle_b.wav, której udało się podbić serca internautów. Wcześniej youtuber ten stworzył interesujący crossover Austina Powersa z Mass Effect oraz wkomponował Blade'a, łowcę wampirów, w świat gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Na kanale twórcy zobaczycie też Vladimira Putina w Half-Life 2 i kilka innych lepszych i gorszych montaży.Źródło: YouTube