GDDKiA pokazała, co kierowcy robią w nowym tunelu pod Ursynowem (wideo)

Wyżyny głupoty.



Nowy tunel na S2 pod Ursynowem udostępniono kierowcom 20 grudnia 2021 roku. Tunel znajdujący się na drodze ekspresowej w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko tych kierowców, którzy wykorzystywali go z rozsądku, ale także i tych, którzy byli ciekaw tego, jak wygląda wewnątrz. Najdłuższy tunel w Polsce o długości 2335 metrów przyciągnął wiele... dziwnych osób.



GDDKiA publikuje nagrania z tunelu pod Ursynowem

Na przestrzeni kilku dni od otwarcia omawianego tu tunelu ludzie jeździli nim między innymi po to, aby pochwalić się w sieci nagraniami z przejazdu. Jak się okazuje, przy okazji robili rzeczy nieodpowiedzialne, na co zwróciła uwagę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKA opublikowała w Internecie kompilację nagrań, na której widać, do jak niebezpiecznych działań posunęli się niektórzy kierujący.



Poczynania kierowców jadących tunelem pod Ursynowem rejestruje Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), które pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. System monitoringu rejestruje każdego zatrzymanie pojazdu oraz obecność pieszego, co aktywuje specjalny alarm. Już pierwszej nocy zarejestrowano nietypową sesję zdjęciową z udziałem trzech pojazdów. Kolejny dzień to pogawędki na pasie awaryjnym, a w okresie świątecznym parę innych niebezpiecznych zdarzeń.



Polacy w tunelu na S2 pod Ursynowem oddawali już mocz, zatrzymywali pojazdy tuż przed wyjazdem tunelu, czy nawet blokowali wjazd od strony Wilanowa, by w spokoju porobić kilka fotek. Jeden z pasażerów postanowił w tunelu... stanąć na głowie. Film dokumentujący idiotyczne poczynania kierujących oraz pasażerów trafił do sieci. Obejrzycie go poniżej.







Filmy oraz zdjęcia dokumentujące naruszenie prawa przekazano Policji.



