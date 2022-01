OdlotyPL do zamknięcia. Alternatywa dla Roksa.pl kończy działalność

To musiało nastąpić.

Osoby korzystające ze stron z seksanonsami nie mają w Polsce łatwego życia. Ledwo dowiedzieliśmy się w listopadzie ubiegłego roku, że Roksa.pl kończy działalność , a przyszła kolej na następny serwis tego rodzaju. Wygląda na to, iż alternatywa dla Roksa.pl w postaci serwisu Odloty.pl również kończy swoją działalność. Panie i panowie oferujący tam swoje usługi nie mogą przedłużać ogłoszeń oraz aktywować nowych. Odloty.pl wysłały też maile do użytkowników, w których informują o problemach.Kilka godzin temu użytkownik serwisu Wykop.pl umieścił na mikroblogu wpis, w którym pokazał zrzut ekranu z wiadomością, jaką otrzymała jedna z użytkowniczek Odloty.pl. Można w nim przeczytać:

"Niestety z przyczyn technicznych nie ma możliwości przedłużenia istniejących ogłoszeń i dodawania nowych"

Uważajcie na strony, które będą podszywać się pod Odloty.pl

Wewnętrzna wiadomość nadesłana użytkownikowi Odloty.pl przez administrację serwisu. | Źródło: Wykop.plUdało mi się potwierdzić, że w serwisie nie da się założyć nowego anonsu. Próbowałem to zrobić i w ostatnim z kroków ukazał się komunikat o treści:Udało nam się potwierdzić, że dodanie seksanonsu nie jest możliwe. | Źródło: mat. własnyPS nie świadczę usług seksualnych, zrobiłem to na potrzeby stworzenia tego wpisu.Wydaje się, że administracja strony może zmagać się z zarzutami o kuplerstwo, czyli ułatwianie prostytucji. Oczywiście nie jest to potwierdzona informacja, ale wcześniej donosiliśmy już, że inny popularny serwis zamknięto z tego właśnie powodu.Po zamknięciu Roksa.pl w sieci jak grzyby po deszczu wyrosły fałszywe strony imitujące Roksę, próbujące wyłudzać dane i pieniądze od Polaków szukających miłosnych uniesień. Ostrzegamy przed dawaniem wiary w to, że Odloty.pl się reaktywują w jakiejkolwiek postaci, skoro uprzedza przed tym wzmiankowany serwis.Źródło: mat. własny, Wykop.pl