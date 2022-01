Użytkownicy OLX skorzystają z 16 tys. Paczkomatów InPost

Strategiczne partnerstwo.

– To kolejna bardzo ważna, strategiczna umowa InPost. Współpracujemy praktycznie ze wszystkimi platformami sprzedażowymi działającymi w Polsce. Zakładamy, że już w pierwszym roku współpracy zanotujemy istotne wolumeny kierowane do Paczkomatów InPost – bo dostawy do naszych Paczkomatów są najczęściej wybieraną formą dostawy przez klientów e-commerce w Polsce. Nasza infrastruktura jest w pełni przygotowana na obsługę zwiększonego ruchu, gdyż tylko w ubiegłym roku zrealizowaliśmy olbrzymi program inwestycyjny kończąc rok z liczbą ponad 16 tysięcy Paczkomatów. Wciąż jednak mamy jeszcze przestrzeń dla kolejnych tego typu umów i strategicznych partnerstw

Ogłoszenia na OLX cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków, a dostęp do wygodnych form wysyłki jest kluczowy w przypadku zakupów przez internet. OLX od dłuższego czasu promuj nie tylko odbiór osobisty, ale i, które realizowane są m. in. za pośrednictwemFirmy poinformowały właśnie o, które przynosi dostęp doużytkownikom korzystającym z OLX. InPost jednocześnie chwali się, że współpracuje praktycznie ze wszystkimi platformami sprzedażowymi działającymi w Polsce, a infrastruktura jest w pełni przygotowana na obsługę zwiększonego ruchu.– podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.Michał Malewski, general manager OLX, podkreśla, że usługa Przesyłek OLX cieszy się coraz większą popularnością i dostępna jest w niemal połowie wszystkich ogłoszeń znajdujących się w serwisie.Użytkownicy OLX z pewnością wiedzą, że dostawa za pomocą Paczkomatów dostępna jest już od jakiegoś czasu w ramach usługi Przesyłek OLX. Przy okazji ogłoszenia strategicznego partnerstwa OLX i inPost nie podano szczegółów, czy w serwisie ogłoszeniowym pojawią się jakieś zmiany lub profity dla osób korzystających z Paczkomatów.Obecnie, dodając ogłoszenie na OLX, sprzedający może wybrać, którą formę dostawy chce zaoferować kupującemu. OLX współpracuje nie tylko z inPost, ale również z Pocztą Polską oraz Orlenem.Źródło: inPost / wł.