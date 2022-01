Skrócono ważność certyfikatu covidowego. Jak sprawdzić, kiedy wygasa?

Powinieneś to wiedzieć.

Unijny Certyfikat COVID ważny tylko przez 270 dni

Gdzie sprawdzić ważność certyfikatu COVID?

Nienajlepsza wiadomość dla wszystkich szczepiących się Polaków nadeszła ze strony Ministerstwa Zdrowia. Polski rząd, w związku z grudniową decyzją Komisji Europejskiej, poinformował o skróceniu ważności wydawanych w naszym kraju Unijnych Certyfikatów COVID (UCC). Do tej pory certyfikat był ważny przez rok, jednakże od 1 lutego termin ten zostanie skrócony do zaledwie 270 dni. Dotyczy to zarówno dawki przypominającej, jak i dodatkowej.Obecnie po zaszczepieniu pełnym cyklem, przyjęciu dawki przypominającej lub dawki dodatkowej UCC jest ważny przez rok. Z dniem 1 lutego 2022 roku ważność certyfikatu liczona od ostatniego szczepienia zostanie skrócona do 270 dni. To pokłosi decyzji organów unijnych z grudnia ubiegłego roku.Do systemu uznającego UCC należy łącznie 60 krajów i terytoriów na pięciu kontynentach.Aby sprawdzić, jak długo ważny jest Twój Unijny Certyfikat COVD, zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP) poprzez Profil Zaufany . Alternatywnie, włącz aplikację mObywatel i dodaj do niej Unijny Certyfikat COVID. UCC widoczny jest też w apce mojeIKP