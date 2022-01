Droższy internet w UPC. Zrób to, a unikniesz podwyżki

Zaoszczędzisz prawie 100 złotych.

Masz internet z UPC? Uważaj na tegoroczną podwyżkę. Internet od UPC drożeje w 2022 roku, ale podwyżki da się uniknąć. Niestety, zmiana stawki jest wprowadzana automatycznie, więc musisz podjąć określone, dość dziwne działanie, aby nie płacić więcej. UPC Polska już teraz rozsyła w tej sprawie maile, na które część Polaków zareagowała... entuzjastycznie. Dlaczego?Jeszcze przed nowym rokiem UPC Polska zaczęło wysyłać do Polaków maile, w których przekazuje "dobrą wiadomość".Niżej widnieje dopisek:

"Aż do 750 Mb/s.

"Jednocześnie, informujemy Cię, że Twój abonament wzrośnie o 8 zł od 1 lutego 2022 r."

Jak uniknąć podwyżki ceny internetu od UPC?

Fragment niezwykle długiego maila, rozsyłanego klientom UPC. | Źródło: mat. własnyTo właśnie w ostatnim zdaniu tkwi pułapka. Jeśli zdecydujesz się na restart routera, operator aktywuje Ci automatycznie wyższą taryfę! Oczywiście wiąże się to z podniesieniem teoretycznej prędkości łącza nawet do 500 lub 750 Mb/s, ale również z podwyższeniem opłaty o 8 złotych miesięcznie, czyli 96 złotych rocznie. Wielkie oszczędności biorą się z małych oszczędności, więc...Wszystko nie jest przekazane w sposób jednoznaczny, jednak w treści wiadomości widać informację:Sposób na uniknięcie podwyżki jestPo prostu... nie restartuj routera. Tylko tyle i aż tyle. W wielu przypadkach będzie to jednak trudne, na przykład w przypadku problemów z internetem. Istnieje drugi sposób.Podwyżki można uniknąć także przechodząc na stronę upc.pl/zmiana-uslugi oraz wypełniając stosowny formularz rezygnacji przed 1 lutego 2022 roku.