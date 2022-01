Zgubiony dowód osobisty? Zgłoś to przez internet

Masz kilka opcji.

Jak zgłosić zgubienie dowodu osobistego online przez internet



Dowód osobisty w aplikacji Dowód osobisty w aplikacji mObywatel . | Źródło: gov.pl

"Dokument zostanie unieważniony od razu, gdy zgłosimy jego utratę albo uszkodzenie. Nawet jeśli zrobimy to w nocy lub w weekend. Unieważnienie dowodu osobistego nie wymaga działania urzędnika. System sam zweryfikuje nasze dane"

Jak zawiesić e-dowód osobisty?

Zgubienie dowodu osobistego może przytrafić się absolutnie każdemu. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia rośnie między innymi w trakcie imprez noworocznych. Tylko w 2020 roku Polacy ponad 56 tysięcy razy zgłaszali zaginięcie dowodu tożsamości. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że można to zrobić online. Czy wiecie jak?Zgubiony dowód osobisty może znaleźć się w niepowołanych rękach i przysporzyć niemałego bólu głowy jego właściwemu posiadaczowi. To najważniejszy dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, umożliwiający m.in. zaciąganie pożyczek. Gdy go zgubicie lub zniszczycie, zgłoście to przez internet.Potrzebny Wam będzie Profil Zaufany . Jeśli jeszcze go nie macie, przeczytajcie nasz poradnik poświęcony temu, jak go założyć. Jeżeli już nim dysponujecie, wystarczy odwiedzić portal GOV.pl. Nie ważne czy macie e-dowód, czy też dowód wydany przed 4 marca 2019 roku. Unieważnicie każdą jego postać.Jesteś już na portalu Gov.pl? Wybierz stosowną e-usługę. Jeśli masz dowód wydany po 4 marca 2019 roku, do wyboru masz dwie opcje:Osoby z dowodem wyrobionym przed wdrożeniem e-dowód (przed 4 marca 2019 r.) powinny wybrać opcję:Teraz musicie podać czy chcecie zgłosić utratę czy też uszkodzenie dowodu. Uszkodzony dowód należy przynieść lub wysłać do urzędu, który go wydał. W dalszym kroku wybieracie opcję "unieważnij dowód" i wykorzystujecie Profil Zaufany, a czynność potwierdzacie dodatkowo kodem SMS wysłanym na numer przypisany do Profilu Zaufanego.- tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Istnieje alternatywa w postaci czasowego zawieszenia ważności e-dowodu osobistego.Właściciel e-dowodu, który nie wie, gdzie jest jego dokument, ale jednocześnie liczy na to, że go znajdzie - może zawiesić swój dowód na 14 dni. Wystarczy skorzystać z e-usługiJeśli w czasie 14 dni zawieszenie nie zostanie cofnięte, dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli zawieszenie zostanie cofnięte w ciągu dwóch tygodni, e-dowód znowu będzie ważny.Źródło: Gov.pl