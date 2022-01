Atrakcyjne raty 0% zniknęły z Allegro. Pożegnajcie Raty od.nowa

Koniec atrakcyjnych rat 0% na Allegro.

Koniec Rat Od.nowa na Allegro. Zastąpi je Allegro Pay i raty PayU

Co dalej z użytkownikami limitu odnawialnego Allegro, czyli Rat Od.nowa?

"Od teraz w ramach Twojego limitu Allegro masz możliwość płatności we wszystkich sklepach stacjonarnych i online. To możliwe dzięki karcie wirtualnej, którą znajdziesz w aplikacji mobilnej."

Dzięki współpracy Allegro oraz banku BNP Paribas kupujący na znanej platformie sprzedażowej mogli korzystać z produktu o nazwie Raty Od.nowa. Było to nic innego jak usługa umożliwiająca zakup produktów o określonej wartości w ramach maksymalnie 20 rat z zerowym oprocentowaniem. Ku sporemu rozczarowaniu części internautów raty 0% w ramach Rat od Nowa zniknęły z serwisu. Co dokładnie się stało?Raty Od.nowa na Allegro były szalenie wygodne. W ramach przyznanego limitu można było operować określoną kwotą na zakupy. Spłata nieoprocentowanych należności powodowała stopniowe podnoszenie limitu do pierwotnego poziomu. Z rat tych można było korzystać przy kolejnych zakupach bez konieczności składania nowych wniosków. Niestety, z dniem 1 stycznia 2022 roku Ray Od.nowa zostało wyparte przez odroczone płatności Allegro Pay oraz raty PayU. Umowa z BNP Paribas wygasła. Allegro Pay jest usługą dostępną na Allegro od sierpnia 2020 roku. W lutym 2021 roku zwiększono jej dostępność, jednakże wydawała się o wiele mniej atrakcyjna od Rat Od.nowa. Opcja odroczenia płatności pozwala rozłożyć płatność na 30 dni lub 3, 5, 10 bądź 20 rat. Spłata należności w 1 racie jest nieoprocentowana, podobnie jak w trzech ratach w przypadku użytkowników Allegro Smart.W przypadku PayU da się skorzystać z opcji zakupu ratalnego za pośrednictwem któregoś ze współpracujących z firmą banków.Na pocieszenie, Allegro zniosło górny limit wiekowy dla Allegro Pay i od 4 stycznia skorzystają z niego osoby w wieku. Marne to pocieszenie.BNP Paribas zaproponował wszystkim korzystającym z Rat Od.nowa korzystanie z karty wirtualnej. Użytkownicy tej usługi z automatu byli klientami BNP Paribas, więc sięgnięcie po nią jest bardzo proste.- pisano w komunikacie.Więcej szczegółów na ten temat przeczytacie w tym miejscu Jeśli nie zamierzacie korzystać z usług BNP Paribas, dobrze będzie zamknąć tam swój profil klienta.Źródło: Allegro