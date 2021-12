Santander przypadkiem wypłacił 130 mln funtów na konta klientów

Kosztowna wpadka.



Około 75 000 osób i firm z Wielkiej Brytanii, które otrzymały jednorazowe lub regularne płatności od 2000 firm z kontami w banku Santander, dostało przypadkowo dodatkowy przelew na tę samą kwotę. W grę wchodziły pensje oraz pieniądze od dostawców. Sytuacja miała miejsce 25 grudnia, a odzyskanie pieniędzy w kwocie 130 milionów funtów (ok. 712 053 130 milionów złotych) nie będzie łatwe.



Kosztowny błąd Santandera

Pieniądze wypłacono nie tylko klientom banku Santander. Przelewy wysłano też posiadaczom kont w bankach Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank i Virgin Money. Z tego właśnie powodu Santander nie może w prosty sposób ich odzyskać. Zwrotów będą musiały dokonać banki lub osoby, które je otrzymały - i zrobią to, o ile nie chcą mieć problemów z prawem.



Bank może odzyskać pieniądze od swoich klientów, ale istnieją obawy, że te mogły zostać nieświadomie spożytkowane. Santander nie chce ponoć ryzykować i debetować kont konsumentów, którzy nie działali w złej woli. Jak podaje The Times, jeden z banków odmówił wszczęcia procedury automatycznych zwrotów z tego właśnie powodu.



W ramach procesu odzyskiwania pieniędzy z tytułu błędu bankowego Santander prowadzi rozmowy z konkurencyjnymi bankami oraz bezpośrednio z konsumentami.



Otrzymałem niespodziewany przelew, co robić?

Pamiętajcie, że jeśli otrzymacie kiedykolwiek jakiś "przypadkowy" przelew, zgłoście to natychmiast do swojego banku. Spożytkowanie go na własne potrzeby jest surowo karanym przestępstwem karnym.



