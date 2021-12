DanielMagical aresztowany podczas swojego live'a

To koniec.

DanielMagical aresztowany

Dlaczego DanielMagical miał iść do więzienia?

"Odwieszony "Magicalowi" rok więzienia to kara, którą wymierzono mu w przeszłości za publiczne (podczas streamu) nakłanianie matki i jej konkubenta do składania fałszywych zeznań na komisariacie. Karę Danielowi Z. zawieszono na okres próby, podczas której miał: podjąć stałą pracę zarobkową, nie organizować ani nie uczestniczyć w streamach z udziałem alkoholu, wulgaryzmów i przemocy oraz poddać się dozorowi kuratora. Z tych obowiązków się nie wywiązał: streamował dalej, nie znalazł pracy, od kuratora przez kilka miesięcy nawet nie odebrał telefonu."

Kim jest patostreamer?

W połowie grudnia informowaliśmy Was o tym, że DanielMagical nie stawił się w więzieniu i wybrał streamowanie. Znany patostreamer miał spóźnić się na przyjęcie 15 grudnia, w związku z czym odmówiono mu przyjęcia. Do tej pory unikał wycieczki w celu odbycia zasądzonej kary. W trakcie dzisiejszej transmisji DanielaMagicala odwiedziła policja, celem doprowadzenia go do zakładu karnego.DanielMagical został aresztowany 29 grudnia w trakcie jednego ze swoich live'ów, na oczach widzów. Funkcjonariusze dali mu chwilę na pożegnanie z widzami i zabrali z mieszkania.Streamera czeka mniej więcej rok przerwy od transmitowania swoich wyczynów w sieci – o ile sąd nie zasądzi mu kolejnego zakazu w związku z jego postawą.W 2019 roku jeden z najpopularniejszych polskich patostreamerów, DanielMagical, najpierw został zatrzymany, by błyskawicznie otrzymać sądowy zakaz publikowania treści w Internecie. Magical został skazany wtedy na karę warunkowego pozbawienia wolności na rok w zawieszeniu. Nie zastosował się do zaleceń sądu, w związku z czym teraz spędzić czas za kratami. Podobny los czeka jego matkę.9 listopada prawomocnym stało się zasądzenie o wykonaniu kary pozbawienia wolności w wysokości roku dla Daniela Z., a 2 listopada ośmiu miesięcy dla jego matki, Małgorzaty Z. Ostatnią linią obrony dla tej dwójki jest wniosek o odroczenie kary w związku z poważną chorobą lub innymi istotnymi przeciwnościami losu, bądź też wniosek o dozór elektroniczny.Prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód, mówiła, że zasądzenia wynikają z tego, iż DanielMagical i jego matka nie wykorzystali szans, które dał im wyrok w zawieszeniu. Za co dokładnie skazano patostreamerów?- tłumaczy serwis torun.naszemiasto.pl.Patostreamerzy w trakcie transmisji przeważnie starają się imponować widzom agresją, piciem alkoholu i wulgarnym językiem. Niewiele trzeba, aby dziś zaistnieć w sieci, na co doskonale wskazuje liczba fanów DanielaMagicala oraz liczba udzielonych mu wpłat.Źródło: mat. własny