Riot Games zapłaci kobietom fortunę za dyskryminację płacową

Surowa polityka.



Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn stanowią przedmiot coraz większej liczby dyskusji na całym świecie. W Polsce temat nie jest może jeszcze zbyt nośny, ale w Stanach Zjednoczonych walczy się z tym zjawiskiem już od wielu lat. Firma Riot Games, wydawca popularnej gry League of Legends, postanowiła zapłacić 100 milionów dolarów (ok. 400 milionów złotych) w ramach ugody w pozwie o dyskryminację ze względu na płeć.



Riot Games wypłaci ogromne odszkodowanie kobietom

Riot Games poszło na ugodę w ramach pozwu zbiorowego i zdecydowało się wypłacić 100 milionów dolarów poszkodowanym oraz reprezentującym ich prawników. W pozwie złożonym w 2018 roku przez dwie pracownice, później przekształconym w pozew zbiorowy, oskarżano Riot Games o dyskryminację, molestowanie seksualne i nierówne płace. Firma miała umieszczać kobiety na gorzej opłacanych stanowiskach, płacić im mniej niż mężczyznom za porównywalną pracę, regularnie preferować mężczyzn nad kobietami na etapie zatrudnienia.







Zgodnie z warunkami ugody, Riot Games wypłaci 80 milionów dolarów bezpośrednio kobietom, które pracowały w firmie od listopada 2014 roku do chwili obecnej, w tym pracownicom zatrudnionym na pełny etat, w niepełnym wymiarze godzin i zatrudnionym czasowo. Pozostałe 20 milionów dolarów zostanie przeznaczone na honoraria adwokackie. Riot Games zobowiązał się też do zmian swojego postępowania w miejscu pracy. Zakładają one m.in. większą przejrzystość wynagrodzeń już na etapie rekrutacji.



Warto przypomnieć, że Riot wynegocjował wcześniej ugodę z wnioskodawcami na kwotę 10 milionów dolarów (ok. 40 milionów złotych) w 2018 roku, ale kalifornijski Departament Sprawiedliwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa (DFEH) zablokował porozumienie. DFEH stwierdził, że pracownice mogą być uprawnione do odszkodowania w wysokości ponad 400 milionów dolarów (1,6 mld złotych) i to tylko w odniesieniu do kwestii różnic płacowych.



Źródło: Riot Games