Rośnie popularność webinarów. Ponad 24 miliony uczestników na polskiej platformie

Cyfryzacja komunikacji postępuje w ogromnym tempie, stąd duża popularność wydarzeń online, w tym webinarów, które na stałe zagościły w nowej rzeczywistości.



Słowo „webinar” w roku 2021 w polskim internecie odnotowało niemal 1,2 mld wyświetleń, podczas gdy rok wcześniej było to 313 mln. Z kolei, jak podaje polski ClickMeeting, na stworzonej przez nich platformie, w ujęciu globalnym, w tym roku przeprowadzono ich blisko 2 miliony, a uczestniczyło w nich ponad 24 miliony użytkowników.



Okazuje się także, że w od stycznia do listopada tego roku słowo „webinar” zostało wspomniane przez polskich internautów ponad 406 tys. razy. Dla porównania, w roku 2020 było to 205 tys., co oznacza wzrost aż o 66 proc.



Rekordowy zarobek na webinarze i miliony uczestników webinarów

Obecna sytuacja pandemiczna oraz cyfrowa transformacja przyczyniły się do rosnącej popularności webinarów - można wykorzystać je bowiem do prowadzenia wszelkiego rodzaju działań, które dotychczas odbywały się głównie na żywo, takich jak m.in. szkolenia, kursy, nauka zdalna, konferencje lub prezentacje produktów. I stąd także stały się one dla wielu źródłem zarobku.



Jak podaje ClickMeeting, rekordowy zysk z pojedynczego webinaru, przeprowadzonego za pośrednictwem należącej do firmy platformy, odnotowano w Wielkiej Brytanii - wyniósł on 19 180 GBP. Z kolei w Polsce było to ponad 60 tys. zł. Co więcej, tylko w roku 2021 w wydarzeniach za pośrednictwem narzędzia poprowadzono niemal 2 miliony webinarów, w których wzięło udział 24,5 mln uczestników.



- Poprzedni rok zdecydowanie był rokiem spektakularnych wzrostów w materii webinarów, natomiast w tym zauważamy trend stabilizacyjny. Choć część wydarzeń już zaczęła odbywać się na żywo lub w dużej mierze hybrydowo, to webinary stały się dla uczestników głównym miejscem zdobywania wiedzy, a dla prowadzących – miejscem jej przekazywania, także odpłatnie. Ta forma spotkań online na stałe wpisała się w naszą rzeczywistość - mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządajaca i Członek Zarządu ClickMeeting.



Źródło: ClickMeeting / SentiOne