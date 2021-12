Lody Bitcoin w Lidlu. Zasmakuj odrobiny luksusu

Hit na miarę Lodów Ekipa?

Lody Bitcoin w Lidlu

Cyklicznie przeglądamy gazetki popularnych w Polsce sieci supermarketów w poszukiwaniu taniej elektroniki. Tym razem naszą uwagę zwróciło coś tylko pośrednio związanego ze światem nowych technologii. 27 grudnia do oferty Lidla trafił Bitcoin... tak jakby. Serio, reklama głosi: "Bitcoin teraz także w Lidlu". Nie chodzi tu jednak o najdroższą z kryptowalut, a lody.Lody Bitcoin w Lidlu do produkt firmy Willisch, reklamowany jako "ręcznie robione lody, jak prosto z lodziarni". Przedstawiciele Lidla chwalą się, że dostępne są one w sklepach tej marki premierowo. Jak smakują? Na pewno nie tak dobrze jak fakt posiadania 1 Bitcoina, wycenianego dziś na ok. 199680 złotych, ale... być może warto ich spróbować.W gazetce Lidla lody wydają się ładnie przyozdobione, jednakże wewnątrz opakowania ze słodkim przysmakiem nie znajdziecie fizycznych tokenów, symbolizujących znaną kryptowalutę.Lody kosztują 19,99 złotych za opakowanie o pojemności 500 ml. Namiastka luksusu? No nie wiem. ;) Dobra inwestycja? Coś czuję, że Lody Ekipa były kiedyś lepszą.Jeśli je kupicie, dajcie znać, czy są warte swojej ceny.Źródło: mat. własny