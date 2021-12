Tak Rafał Brzoska tłumaczył, jak działa Paczkomat w 2009 roku (wideo)

Szybko minęło.

Rafał Brzoska pokazuje, jak działa Paczkomat

Aż trudno uwierzyć w to, że Paczkomaty InPostu są już z nami od ponad 12 lat, umożliwiając wygodne nadawanie i odbieranie przesyłek. Pierwszy Paczkomat InPost został postawiony we wrześniu 2009 w Krakowie. Jego obsługę demonstrował wtedy nie kto inny jak Rafał Brzoska, prezes InPost. Film z tego wydarzenia wciąż jest dostępny na oficjalnym kanale Paczkomaty InPost na YouTube i całkiem ciekawie ogląda się go po tylu latach.Rafał Brzoska w 2009 roku chwalił automatyzację systemu, komfortową obsługę odbioru i nadawania przesyłek i kilka innych cech, za które po dziś dzień kochamy Paczkomaty. Oglądając poniższy materiał wideo trudno się nie uśmiechnąć. W 2021 roku za sprawą świetnej aplikacji InPost Mobile oraz usług takich ja Multiskrytka działają jeszcze lepiej. W Polsce jest ich już ponad 15 tysięcy.Paczkomaty są rozwiązaniem przełomowym nie tylko na skalę Polski, ale także świata. Pozwalają wysyłać i odbierać paczki o dogodnej dla siebie godzinie, przy użyciu wyłącznie e-maila i numeru telefonu. Obecnie najgęstsza sieć tych urządzeń stoi w Polsce, ale są one obecne także w Wielkiej Brytanii i Francji.Jakie są Wasze doświadczenia z Paczkomatami? Wyłącznie pozytywne, czy może widzicie coś do poprawy?Źródło: YouTube