Play wyłącza roaming krajowy w T-Mobile

Co to oznacza?

Play bez T-Mobile w swoim roamingu krajowym

"Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom jak najwyższego komfortu korzystania z naszych usług. W związku z tym odpowiednio dostosowujemy nasze podejście do roamingu krajowego. Z końcem bieżącego roku wygasa nasza umowa z firmą T-Mobile Polska, dlatego w nocy z 28 na 29 grudnia wyłączymy roaming krajowy w tej sieci. Jednocześnie wciąż jako jedyni na rynku udostępniamy naszym klientom zasięg sieci Orange. Dla najlepszego doświadczenia z korzystania z naszych usług zalecamy włączenie automatycznego wyboru sieci w ustawieniach telefonu"

Zła wiadomość dla użytkowników sieci Play. Fioletowy operator postanowił nie przedłużać swojej umowy roamingowej z T-Mobile. Oznacza to, że już dziś w nocy konsumenci korzystający z jej usług oraz roamingu krajowego stracą możliwość łączenia się z nadajnikami T-Mobile.O sprawie jako pierwszy poinformował serwis Telepolis, który złożył stosowne zapytanie do Play. W odpowiedzi na nie napisano, że w przypadku technologii 4G LTE zasięg Play obejmuje już 99,39% populacji Polski. Zasugerowano tym samym, że zbytecznym byłoby przedłużanie umowy na roaming krajowy z innym operatorem. Umowa z firmą T-Mobile Polska wygasa w nocy z 28 na 29 grudnia 2021 roku.- przekazał Krzysztof Sylwerski z Play.Co istotne, zmiany nie mogą być podstawą do rozwiązania umowy z woli konsumenta. Powód jest prozaiczny: lista podmiotów obecnych w obrębie roamingu krajowym nie jest elementem umowy, a operator może ją kształtować w sposób dowolny.Źródło: Telepolis , Play