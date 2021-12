Google nie jest już najpopularniejszą stroną na świecie

Niemałe zaskoczenie.

TikTok popularniejszy od Google

Co to jest TikTok?

Przez bardzo długi czas wyszukiwarka Google była najchętniej odwiedzaną witryną na świecie. Nic w tym dziwnego. Około 70% internautów na co dzień korzysta z przeglądarki internetowej Google Chrome i nie zmienia swojej domyślnej strony startowej. Co więcej, Google jest domyślną wyszukiwarką większości internautów, więc wszystkie zapytania generują dodatkowy ruch w rzeczonej witrynie. W tym roku po raz pierwszy Google zostało zdetronizowane. Nowym królem popularności okazał się TikTok Firma Cloudflare, zajmująca się oprogramowaniem do przechowywania danych, po przeanalizowaniu tegorocznego ruchu internetowego stwierdziła, że TikTok był najczęściej odwiedzaną witryną i najczęściej używaną platformą społecznościową. Ranking Cloudflare opiera się na tym, ile ruchu dana witryna wygenerowała w 2021 roku. Co istotne, analizowano dane z publicznego serwera DND 1.1.1.1, co oznacza, że nie zbadano absolutnie wszystkich przejść, jednakże dostatecznie dużą ich liczbę, aby na tej podstawie wyciągnąć powyższe wnioski.Podczas gdy ruch na TikToku rósł z roku na rok, platforma nigdy nie wspięła się powyżej 7. miejsca w ruchu internetowym, według rankingu Cloudflare. Zmieniło się to w 2021 roku. Według najnowszych statystyk z TikToka korzysta miliard unikalnych użytkowników miesięcznie. Dalsza część rankingu wygląda następująco:GoogleFacebookMicrosoftAppleAmazonNetflixYouTubeTwitterWhatsAppJeśli jeszcze tego nie wiecie, TikTok to platforma wideo, umożliwiająca umieszczanie w sieci krótkich (do 15 sekund) i dłuższych (nawet do 5 minut) nagrań. Wbudowany edytor i aplikacja kamery pozwala montować je w błyskawiczny sposób i udostępniać innym internautom. Przeglądanie kolejnych filmów jest równie szybkie - wystarczy przesuwać palcem w górę lub dół ekranu na stronie głównej apki.Instalki.pl od jakiegoś czasu również mają tam swój profil.Chiński startup ByteDance uruchomił TikTok w 2016 roku. Platforma zyskała popularność rok później, kiedy przejęła konkurencyjną aplikację Musical.ly. Obecnie da się znaleźć na niej... w zasadzie wszystko - od głupot, po ambitniejsze nagrania.Źródło: Cloudfare