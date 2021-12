300 GB od Orange w prezencie na święta

Miła niespodzianka.

Darmowy internet od Orange

Planujecie w te święta odpoczywać w domu? A może wyjeżdżacie w rodzinne strony i już teraz wiecie, że przydałby się Wam pokaźny pakiet internetowy? Jeśli tak, mam dobre wieści dla wszystkich osób korzystających z sieci Orange. Pomarańczowy operator przygotował gigantyczną paczkę danych, ważną aż do nowego roku!Darmowy pakiet danych opiewający na bagatela 300 GB oferuje Polakom sieć Orange. Paczkę można wykorzystać przez okrągły miesiąc, ale da się to zrobić wyłącznie na terenie Polski. Pakiet da się odebrać aż do 3 stycznia 2022 roku w obrębie aplikacji Mój Orange. Jak to zrobić?Najpierw należy oczywiście pobrać apkę Mój Orange , o ile jeszcze z niej nie korzystacie. W dalszej kolejności powinno się zalogować adresem e-mail i hasłem, a następnie przejść do zakładki "Dla Ciebie". To właśnie w tym miejscu na użytkowników czekają prezenty. Ten i potencjalnie także inne!Jeśli masz wiele numerów na koncie, możesz wybrać, któremu numerowi ma zostać przyznany prezent.Szczegóły akcji poznasz czytając jej regulamin Źródło: Orange