To się wymyka spod kontroli. TikTok jest już bardziej popularny niż Google

TikTok rozkochał w sobie młodsze pokolenie internautów z całego świata i systematycznie przekonuje także starszych. Poziom regularnie notowanych wzrostów jest imponujący i to niemal na każdym polu. W sierpniu TikTok stał się najczęściej pobieraną aplikacją mobilną na świecie . Ten rok to także przekroczenie magicznej liczby miliarda aktywnych użytkowników, a ambicje chińskiej firmy ByteDance na tym się nie kończą. Według analityków firmy App Annie, w przyszłym roku wzrost może być jeszcze bardziej dynamiczny i za 12 miesięcy będziemy mogli już mówić o 50 procent większej bazie kont.Co ciekawe, rozwojowi TikToka nie zaszkodziły w żaden sposób problemy prawne w Stanach Zjednoczonych , ani wprowadzenie przez YouTube’a formatu Shorts , który jest przecież kopią tego, co oferuje chińska platforma.Źródło: Cloudflare / fot. tyt. Unsplash / Solen Feyissa

Jeśli ktoś jeszcze wczoraj zapytałby mnie jaka jest najczęściej odwiedzana domena internetowa na świecie, bez żadnego zawahania powiedziałbym że Google. Zapewne takiej samej odpowiedzi udzieliłaby większość internautów. Tak było od lat i wydaje się, że popularność kultowej wyszukiwarki, która przecież gromadzi wokół siebie setki dodatkowych usług, nie słabnie. I rzeczywiście, według danych agencji Statista z lipca tego roku sytuacja wygląda całkiem normalnie. Na pierwszym miejscu, z ogromną przewagą nad pozostałymi, znajduje się google.com, drugie należy do youtube.com, a trzecie do facebook.com. Klasyka.Porządek ten burzy jednak najnowszy raport firmy Cloudflare, czyli jednego z największych dostawców usług internetowych na świecie. Według niego, najwięcej wizyt w 2021 roku zarejestrowano na domenie tiktok.com. Tak, dokładnie. Po latach bezwzględnej dominacji, Google zostało zdetronizowane przez aplikację z krótkimi filmikami dla nastolatków. Względem 2020 roku, TikTok awansował aż o 7 pozycji, co jest niemal niespotykanym zjawiskiem, jeśli chodzi o ścisłą czołówkę.