Amazon zbanował swój własny kanał na Twitchu. Prezenterka pokazała za dużo

Co tam się wydarzyło?!

Amazon banuje sam siebie na Twitchu

"i jak ja teraz wyjaśnię to swoim szefom?"

"Powiedz im, że obiecuję, że od teraz zawsze będę nosić stanik, prowadząc show. Bardzo mi przykro, popełniłam błąd i to się więcej nie powtórzy"

Diles que prometo que a partir de ahora me pondré siempre sujetador para presentar el programa. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a suceder. https://t.co/NeWkjitblM — Henar Álvarez (@henarconh) December 20, 2021

Komedii na Twitchu ciąg dalszy. Podczas gdy na łamach popularnego serwisu streamingowego w najlepsze transmisje prowadzą panie, które ze swoimi filmami z powodzeniem mogłyby występować na Onlyfans (i nierzadko to robią), serwis banuje jeden z oficjalnych profilów firmy Amazon za... zaprezentowanie kawałka kobiecej piersi. Przypominam: Amazon jest właścicielem Twitcha.W maju bieżącego roku Twitch stworzył dedykowaną sekcję dla basenowych streamerek . We wrześniu rekordy popularności na platformie biły pokazy kobiecej bielizny . Generalnie rzecz biorąc Twitch z miejsca przeznaczonego dla graczy stał się na przestrzeni minionych miesięcy siedliskiem panów spragnionych kobiecych wdzięków. Podczas gdy basenowe streamerki mają się wyśmienicie, Amazon zbanował jedno ze swoich kont za przypadkowe pokazanie fragmentu kobiecej piersi.Do absurdalnej sytuacji doszło w wyniku zajścia w trakcie transmisji, prowadzonej przez konto Amazon Prime Video España. Kilka dni temu w programie Esto es un LATE, komik i prezenterka Henar Álvarez przez przypadek odsłoniła swój sutek, tuż przed zakończeniem programu. Kobieta powiedziała "Vamos que nos banean" (pol. "niech nas zbanują"), podnosząc swoją bluzkę do góry. Pech chciał, że sympatyczna pani pokazała widzom odrobinkę zbyt wiele.W ciągu kilku godzin kanał Prime Video España został zbanowany. Jak zapewne się domyślacie, jego działanie przywrócono. Stało się tak w czasie nieco krótszym niż 24 godziny.Oficjalne konto Prime Video España próbowało zamienić sytuację w żart, pytając:. Henar Álvarez odpisała:Można by stwierdzić, że Twitch zachował się sprawiedliwie, skoro zbanował oficjalny kanał Amazon za coś, za co prawdopodobnie zbanowałby także innych twórców. Z drugiej jednak strony mieliśmy do czynienia z ewidentną wpadką. Wpadką, która przełożyła się rzecz jasna na gwałtowny wzrost popularności opisywanego tu konta. Może lepiej, żeby Twitch zaczął postępować zgodnie ze swoim regulaminem i banował panie, które wykorzystują Twitcha wyłącznie po to, aby reklamować swoje profile na OnlyFans Źródło: Twitter