Elon Musk zdradził, ile zapłaci podatków. Kwota powala

fot. Bill Jean - Unsplash

Elon Musk oficjalnie został osobą, która zapłaci największy podatek w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z raportów, rachunek podatkowy Elona Muska za 2021 rok wyniesie około 12 miliardów dolarów. Na początku mało osób wierzyło w tego typu rewelacje, ale… zostały one potwierdzone przez samego zainteresowanego.Musk potwierdził na swoim Twitterze, że zapłaci niecałe 12 miliardów w podatkach za ostatni rok.Suma, która została podana przez Muska jest zgodna z ostatnim raportem CNBC - redakcja oszacowała, iż amerykański miliarder zapłacił w tym roku już około 7 miliardów dolarów w podatkach stanowych i federalnych. Do 1 stycznia 2022 roku Musk będzie musiał zapłacić kolejne niemal 5 miliardów dolarów. CNBC twierdzi, iż takie liczby składają się na największy, pojedynczy rachunek podatkowy w historii.Sytuacja ma miejsce, w której coraz większa liczba regulatorów zaczyna “zasadzać” się na amerykańskich miliarderów. Musk obecnie nie otrzymuje wynagrodzenia ani żadnej premii pieniężnej. Zamiast tego, kiedy potrzebuje pieniędzy może wykorzystać swoje akcje jako zabezpieczenie, co nie wiąże się z takimi samymi zobowiązaniami podatkowymi, jak w przypadku “zwykłej” osoby prywatnej.Na początku listopada tego roku Elon Musk zaczął sprzedawać akcje Tesli warte miliardy dolarów. Między innymi tego typu działanie wiąże się z konsekwencją zapłacenia sporego, 53-procentowego podatku. Niezależnie od tych transakcji, Musk musiałby i tak zapłacić kolejne podatki od opcji na akcje, które wygasają w 2022 roku.Na początku 2021 roku ProPublica zwracała uwagę, iż Musk nie zapłacił ani centa dochodowego podatku federalnego w 2018 roku, a w ciągu ostatnich trzech lat wysokość podatków miliardera wyniosła zaledwie 455 milionów dolarów.I to pomimo tego, że sam Elon wzbogacił się w tym samym czasie o prawie 14 miliardów dolarów. Obecnie majątek netto Elona Muska szacowany jest na 243 miliardy dolarów - zgodnie z Bloomberg Billionaires Index.Źródło: CNBC / fot. Alexander Schimmeck - Unsplash