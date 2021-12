Facebook wybrany najgorszą firmą roku. Zmiana nazwy nie pomogła

Meta rozczarowała internautów.

Rok 2021 nienajlepszy dla wizerunku Facebooka

Facebook to teraz Meta

Co roku serwis Yahoo Finance przeprowadza badanie ankietowe, w ramach którego wybiera absolutnie najgorsze przedsiębiorstwo roku. Tak się składa, że właśnie ogłoszono wyniki jego tegorocznej edycji. Kto został jej „zwycięzcą”? No więc, tytuł najgorszej firmy roku zgarną Facebook, znany od niedawna jako Meta. Chyba nikogo nie powinno to dziwić.Odpowiedzi w najnowszej ankiecie Yahoo Finance udzieliło 1541 respondentów. Trzeba przyznać, że w 2021 roku respondenci mieli na co narzekać. Na rynku nie brakuje bowiem przedsiębiorstw, które w ostatnim czasie mocno rozzłościły internautów.Dlaczego to właśnie Facebook został wybrany najgorszą firmą roku? Na szczęście ankieta Yahoo Finance została skonstruowana tak, że respondenci musieli podzielić się powodami swojej decyzji. Ta miała związek z faktem, iż Facebook wiedział, jak negatywnie jego usługi wpływają na dzieci i nastolatków, a mimo to nic z tym nie zrobił. Niezadowolenie wywołało też to, że ten nie radził sobie z walką z dezinformacją, miał istotny wpływ na polaryzację społeczeństw, czy też dopuszczał się cenzury.Na drugim miejscu w rankingu znalazł się gigant e-commerce Alibaba, który otrzymał aż o 50% głosów mniej niż Facebook. Uczestnicy badania skarżyli się również na amerykańskie przedsiębiorstwo komunikacyjne AT&T, Teslę i nie tylko.Chociaż rozumiem, dlaczego to właśnie Facebook miał najbardziej na pieńku z respondentami ankiety, jedno mnie dziwi. Dziwi mnie to, że na podium nie znalazł się Activision Blizzard, który w tym roku niejednokrotnie strzelił sobie w stopę w sprawie molestowania żeńskich pracowników gamedevu.Warto przypomnieć, że Facebook jako firma to teraz tak właściwie nie Facebook, a Meta. Nazwa Facebook jest zarezerwowana już tylko dla platformy społecznościowej. Rebranding został przeprowadzony w październiku bieżącego roku.Rzecz jasna, zmiana nazwy firmy-matki miała oznaczać rozpoczęcie nowego rozdziału w historii Facebooka/Mety. Niemniej, wielu uważa, że ta była marną próbą odwrócenia uwagi od zarzutów stawianych przedsiębiorstwu. Czy słusznie? Niewątpliwie jest w tym ziarenko prawdy.Źródło: Yahoo Finance , fot. tyt. Canva